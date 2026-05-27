سجلت كاميرات المراقبة داخل إحدى الأكاديميات الرياضية بمحافظة الإسكندرية موقفًا طريفًا، بعدما اقتحم خروف صالة التدريب بشكل مفاجئ، أثناء تجوله في المنطقة المحيطة قبيل عيد الأضحى.

وأظهرت اللقطات ملاحقة الخروف للأطفال والشباب المتواجدين داخل القاعة، وسط حالة من الذهول والضحك بين الحضور الذين حاولوا التعامل مع الموقف غير المتوقع.

خروف داخل صالة التدريب يثير حالة من الارتباك

الموقف الذي وثقته كاميرات المراقبة مطلع الأسبوع الجاري رصد دخول الخروف إلى مقر إحدى الأكاديميات الرياضية شرق الإسكندرية، ما تسبب في حالة من الهرج داخل صالة التدريب.

وتحول الموقف سريعًا إلى لحظات كوميدية، حيث حاول بعض المتدربين الاحتماء بجدران القاعة، بينما سارع آخرون لمطاردة الخروف حتى تمكنوا من الإمساك به.

السيطرة على الموقف دون إصابات



وأظهر الفيديو نجاح المتواجدين في السيطرة على الخروف وإخراجه من الصالة الرياضية بسلام، دون وقوع أي إصابات، لتعود الأنشطة داخل القاعة إلى طبيعتها بعد انتهاء الواقعة.

تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط موجة من التعليقات الساخرة، منها: “الخروف قرر يتمرن قبل العيد”، و“خروف العيد اختار الجيم بدل الفتة”.

وتأتي هذه الواقعة ضمن المشاهد الطريفة التي تتكرر سنويًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، والتي تحظى بتفاعل واسع من الجمهور.