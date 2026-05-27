أثار المطرب اللبناني وائل كفوري، قلق محبيه بعد "اللوك" الذي ظهر به في أحدث أغانيه "شو مشتقلي"، والتي طرحها خلال الأيام الماضية.

وتباينت ردود أفعال محبي وائل كفوري، على مقطع فيديو وصور له، قام بنشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

تعليقات جمهور وائل كفوري

وجاءت تعليقات جمهور المطرب اللبناني وائل كفوري لتعبّر عن قلقهم وتفاجئهم من خسارة وزنه، وجاءت كالتالي: "كتير ضعفان كان أجمل بس بحبو كيف ما كان"، و"كتير نحفان... بس الحلو حلو... والأغنية حلوة"، و"خاسس كتير شكله متغير".

وعلق آخرون: "كتير نحفان الملك"، و"إن شاء الله ما يكونش مرض، لأن الضعف مش طبيعي".

صناع أغنية وائل كفوري "شو مشتقلي"

يذكر أن أغنية "شو مشتقلي"، من ألحان طارق أبو جودة، وتوزيع ومكساج وماستر عباس صباح، وحققت ما يزيد على المليون و300 ألف مشاهدة عبر القناة الرسمية للفنان وائل كفوري على موقع "يوتيوب".

