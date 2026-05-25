أعلنت شركة كهرباء أبو قرقاص بمحافظة المنيا، فصل التيار الكهربائي اليوم الاثنين، عن عدة قرى من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا، لإجراء أعمال الصيانة.

ومن المقرر قطع التيار اليوم عن خط نزلة جريس الذي يضم قرى: "نزلة جريس- عزبة زكي- الشماس الشرقية والغربية- كوم الفرح- الجوير- عزبة إسحاق- عزبة الست وحرز".

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمنشآت الخدمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الفصل، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائي.