أعلنت شركة كهرباء أبو قرقاص بمحافظة المنيا، اليوم الأحد، عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى لمدة 5 ساعات متواصلة، وذلك في إطار أعمال الصيانة الدورية.

فصل التيار عن خط نزل الطاهرة

وأوضحت الشركة أن الفصل سيشمل خط نزل الطاهرة، والذي يغذي مناطق: المطاهرة الشرقية، ووحدة الرصف، والفرخ السمكي، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

تنبيه للمواطنين

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمنشآت الخدمية اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال فترة انقطاع الكهرباء، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار بشكل طبيعي.