إعلان

لمدة 5 ساعات.. قطع الكهرباء اليوم عن مناطق بأبو قرقاص بالمنيا

كتب : جمال محمد

02:00 ص 24/05/2026

قطع الكهرباء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة كهرباء أبو قرقاص بمحافظة المنيا، اليوم الأحد، عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى لمدة 5 ساعات متواصلة، وذلك في إطار أعمال الصيانة الدورية.

فصل التيار عن خط نزل الطاهرة

وأوضحت الشركة أن الفصل سيشمل خط نزل الطاهرة، والذي يغذي مناطق: المطاهرة الشرقية، ووحدة الرصف، والفرخ السمكي، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

تنبيه للمواطنين

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمنشآت الخدمية اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال فترة انقطاع الكهرباء، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار بشكل طبيعي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطع الكهرباء قرى أبو قرقاص مراكز المنيا أخبار المنيا قطع الكهرباء بالمنيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السيسي يشارك في اتصال مشترك مع ترامب وقادة عرب وإقليميين لبحث تهدئة التوتر
أخبار مصر

السيسي يشارك في اتصال مشترك مع ترامب وقادة عرب وإقليميين لبحث تهدئة التوتر
بعد التتويج بكأس رئيس الدولة.. رامي ربيعة ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا
رياضة محلية

بعد التتويج بكأس رئيس الدولة.. رامي ربيعة ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا
حقيقة ظهور نتائج الابتدائي والإعدادي بالقاهرة الأحد.. مصدر يكشف التفاصيل
مدارس

حقيقة ظهور نتائج الابتدائي والإعدادي بالقاهرة الأحد.. مصدر يكشف التفاصيل
من 20 إلى 30 طلقة.. إطلاق نار بشكل كثيف قرب البيت الأبيض
شئون عربية و دولية

من 20 إلى 30 طلقة.. إطلاق نار بشكل كثيف قرب البيت الأبيض
سلالة نادرة من إيبولا تثير الذعر.. لماذا أعلنت الصحة العالمية الطوارئ؟
نصائح طبية

سلالة نادرة من إيبولا تثير الذعر.. لماذا أعلنت الصحة العالمية الطوارئ؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان