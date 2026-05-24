عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية وإعلان قرارات وتوجهات استراتيجية جديدة.

تهنئة وتأكيد على الانضباط الأكاديمي

استهل رئيس الجامعة الاجتماع بتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيدًا بانضباط العملية الامتحانية وجهود الكليات في تنظيم الامتحانات وفق المعايير الأكاديمية.

طفرة مرتقبة في المشروعات الجامعية

أعلن رئيس الجامعة عن قرب افتتاح 8 مشروعات كبرى تشمل مستشفيات جامعية متخصصة، وفندق الجامعة، والمدينة الرياضية، ومبنى كلية العلوم، ومركز ذوي الإعاقة، ضمن خطة تطوير شاملة للبنية التحتية.

دعم الأنشطة الطلابية والمبادرات المجتمعية

استعرض المجلس مبادرة طلابية بعنوان «يبقى الأثر»، إلى جانب مبادرات إنسانية لطلاب كليتي الصيدلة والحقوق، والتي أسهمت في دعم القطاع الصحي والمجتمعي.

مكافأة مالية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس

وقرر مجلس الجامعة صرف مكافأة مالية قدرها 1500 جنيه لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، تقديرًا لجهودهم في دعم العملية التعليمية والإدارية.

دعم مستمر للعاملين وتحفيز الأداء

أكد رئيس الجامعة أن إجمالي المكافآت خلال العام المالي الجاري يعكس توجه الجامعة لدعم وتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل، باعتبار العنصر البشري أساس التطوير المؤسسي.

قرارات تنظيمية وحماية البنية الرقمية

كما شدد المجلس على الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي، وحظر الاتصالات غير القانونية بالشبكة الداخلية، مع اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الأنظمة الرقمية والخدمات الإلكترونية.