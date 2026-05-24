إعلان

قرارات عاجلة من جامعة المنيا.. دعم مالي وخطة تطوير شاملة للمشروعات

كتب : جمال محمد

10:08 م 24/05/2026

مجلس جامعة المنيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية وإعلان قرارات وتوجهات استراتيجية جديدة.

تهنئة وتأكيد على الانضباط الأكاديمي

استهل رئيس الجامعة الاجتماع بتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيدًا بانضباط العملية الامتحانية وجهود الكليات في تنظيم الامتحانات وفق المعايير الأكاديمية.

طفرة مرتقبة في المشروعات الجامعية

أعلن رئيس الجامعة عن قرب افتتاح 8 مشروعات كبرى تشمل مستشفيات جامعية متخصصة، وفندق الجامعة، والمدينة الرياضية، ومبنى كلية العلوم، ومركز ذوي الإعاقة، ضمن خطة تطوير شاملة للبنية التحتية.

دعم الأنشطة الطلابية والمبادرات المجتمعية

استعرض المجلس مبادرة طلابية بعنوان «يبقى الأثر»، إلى جانب مبادرات إنسانية لطلاب كليتي الصيدلة والحقوق، والتي أسهمت في دعم القطاع الصحي والمجتمعي.

مكافأة مالية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس

وقرر مجلس الجامعة صرف مكافأة مالية قدرها 1500 جنيه لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، تقديرًا لجهودهم في دعم العملية التعليمية والإدارية.
دعم مستمر للعاملين وتحفيز الأداء
أكد رئيس الجامعة أن إجمالي المكافآت خلال العام المالي الجاري يعكس توجه الجامعة لدعم وتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل، باعتبار العنصر البشري أساس التطوير المؤسسي.
قرارات تنظيمية وحماية البنية الرقمية
كما شدد المجلس على الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي، وحظر الاتصالات غير القانونية بالشبكة الداخلية، مع اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الأنظمة الرقمية والخدمات الإلكترونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أخبار المنيا مجلس جامعة المنيا مشروعات المنيا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

متحدث الصحة: مصر خالية من الإيبولا.. وجاهزية كاملة بالمنافذ الحدودية
أخبار مصر

متحدث الصحة: مصر خالية من الإيبولا.. وجاهزية كاملة بالمنافذ الحدودية
أحمد الفيشاوي يغازل حبيبته كاميلا فيونا.. والجمهور يعلق
زووم

أحمد الفيشاوي يغازل حبيبته كاميلا فيونا.. والجمهور يعلق
"هتفضل فخر ليا ولولادي".. رسالة مؤثرة من شقيقة محمد صلاح في ليلة وداعه
رياضة عربية وعالمية

"هتفضل فخر ليا ولولادي".. رسالة مؤثرة من شقيقة محمد صلاح في ليلة وداعه

إيران: نتفاوض على الاعتراف بحقنا في امتلاك نووي سلمي
شئون عربية و دولية

إيران: نتفاوض على الاعتراف بحقنا في امتلاك نووي سلمي
3 عادات قد تقلل خطر السكري بنسبة 31%
نصائح طبية

3 عادات قد تقلل خطر السكري بنسبة 31%

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان