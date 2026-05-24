لقي شخص مصرعه وأصيب 17 آخرون بكسور وجروح متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم صباح اليوم الأحد، بين 3 مركبات بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل وميكروباص، وتوكتوك، بالقرب من منطقة الشهداء باتجاه قرية الشيخ مبارك التابعة لمركز أبوقرقاص.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وانتقلت الأجهزة الأمنية، إذ تبين مصرع شخص وإصابة 17 آخرين بكسور وكدمات متفرقة.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبو قرقاص، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.