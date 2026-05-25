أعلنت محافظة المنوفية الانتهاء من تجهيز 518 ساحة ومسجدًا كبيرًا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، استعدادًا لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار خطة متكاملة لتهيئة الأجواء المناسبة ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام العيد.

تجهيز الساحات وخطة مديرية الأوقاف

أكد الدكتور معوض حماد، مدير مديرية أوقاف المنوفية، أن المديرية انتهت من تجهيز الساحات المخصصة لصلاة العيد إلى جانب المساجد الكبرى، مع اختيار الأئمة والخطباء الأكفأ علميًا ودعويًا لإقامة شعائر الصلاة.

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة، لمتابعة تنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف، ورصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها، لضمان خروج صلاة العيد بشكل منظم.

توجيهات المحافظ خلال أيام العيد

وقدم اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشددًا على ضرورة تكثيف المتابعات الميدانية ورفع درجة الجاهزية بجميع القطاعات الخدمية.

ووجه المحافظ بضرورة توفير سبل الراحة لكبار السن وذوي الهمم داخل الساحات، مع تسهيل حركة الدخول والخروج، وتوفير إمام وخطيب احتياطي لكل ساحة تحسبًا لأي طوارئ.

رفع الإشغالات ومتابعة الطرق المؤدية للساحات

كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لرفع الإشغالات والمخلفات من محيط المساجد والساحات، والتأكد من جاهزية الطرق المؤدية إليها، مع إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها عقب انتهاء صلاة العيد.