إعلان

محافظ المنوفية يعلن رفع الاستعدادات وتخصيص 518 ساحة لصلاة العيد

كتب : أحمد الباهي

07:10 م 25/05/2026
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    صلاة العيد في ساحات ومساجد أشمون 2
  • عرض 21 صورة
    صلاة العيد في ساحات ومساجد الباجور وأشمون
  • عرض 21 صورة
    صلاة العيد في ساحات ومساجد الباجور
  • عرض 21 صورة
    صلاة العيد في ساحات ومساجد بركة السبع والسادات
  • عرض 21 صورة
    صلاة العيد في ساحات ومساجد تلا وبركة السبع
  • عرض 21 صورة
    صلاة العيد في ساحات ومساجد أشمون
  • عرض 21 صورة
    صلاة العيد في ساحات ومساجد قويسنا
  • عرض 21 صورة
    صلاة العيد في ساحات ومساجد شبين الكوم
  • عرض 21 صورة
    صلاة العيد في ساحات ومساجد مركز أشمون
  • عرض 21 صورة
    صلاة العيد في ساحات ومساجد مركز أشمون1
  • عرض 21 صورة
    صلاة العيد في ساحات ومساجد أشمون والسادات
  • عرض 21 صورة
    صلاة العيد في ساحات ومساجد مركز الباجور
  • عرض 21 صورة
    صلاة العيد في ساحات ومساجد مركز الشهداء
  • عرض 21 صورة
    صلاة العيد في ساحات ومساجد مركز شبين الكوم
  • عرض 21 صورة
    صلاة العيد في ساحات ومساجد مركز شبين
  • عرض 21 صورة
    صلاة العيد في ساحات ومساجد مركز تلا
  • عرض 21 صورة
    صلاة العيد في ساحات ومساجد مركز قويسنا 1
  • عرض 21 صورة
    صلاة العيد في ساحات ومساجد مركز منوف1
  • عرض 21 صورة
    صلاة العيد في ساحات ومساجد منوف والشهداء
  • عرض 21 صورة
    صلاة العيد في ساحات ومساجد مركز منوف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت محافظة المنوفية الانتهاء من تجهيز 518 ساحة ومسجدًا كبيرًا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، استعدادًا لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار خطة متكاملة لتهيئة الأجواء المناسبة ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام العيد.

تجهيز الساحات وخطة مديرية الأوقاف

أكد الدكتور معوض حماد، مدير مديرية أوقاف المنوفية، أن المديرية انتهت من تجهيز الساحات المخصصة لصلاة العيد إلى جانب المساجد الكبرى، مع اختيار الأئمة والخطباء الأكفأ علميًا ودعويًا لإقامة شعائر الصلاة.

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة، لمتابعة تنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف، ورصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها، لضمان خروج صلاة العيد بشكل منظم.

توجيهات المحافظ خلال أيام العيد

وقدم اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشددًا على ضرورة تكثيف المتابعات الميدانية ورفع درجة الجاهزية بجميع القطاعات الخدمية.

ووجه المحافظ بضرورة توفير سبل الراحة لكبار السن وذوي الهمم داخل الساحات، مع تسهيل حركة الدخول والخروج، وتوفير إمام وخطيب احتياطي لكل ساحة تحسبًا لأي طوارئ.

رفع الإشغالات ومتابعة الطرق المؤدية للساحات

كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لرفع الإشغالات والمخلفات من محيط المساجد والساحات، والتأكد من جاهزية الطرق المؤدية إليها، مع إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها عقب انتهاء صلاة العيد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية صلاة العيد عيد الأضحى الأوقاف عمرو الغريب

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ترامب: أمريكا خسرت 13 عسكريًا في مواجهة إيران.. وسنمنعها من امتلاك النووي
شئون عربية و دولية

ترامب: أمريكا خسرت 13 عسكريًا في مواجهة إيران.. وسنمنعها من امتلاك النووي
20 صورة لعمرو دياب مع تركي آل الشيخ في مناسبات مختلفة
زووم

20 صورة لعمرو دياب مع تركي آل الشيخ في مناسبات مختلفة
مواعيد العرض والسينمات.. خريطة أفلام عيد الأضحى
زووم

مواعيد العرض والسينمات.. خريطة أفلام عيد الأضحى
قصر أكمل قرطام.. الري: يضر عشرات الملايين من المواطنين
أخبار مصر

قصر أكمل قرطام.. الري: يضر عشرات الملايين من المواطنين
عناد توروب يدفع الخطيب لإجراء عاجل في الأهلي لإنهاء التعاقد
رياضة محلية

عناد توروب يدفع الخطيب لإجراء عاجل في الأهلي لإنهاء التعاقد

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان