قبل عيد الأضحى.. منافذ الوادي الجديد تطرح لحومًا بأسعار مخفضة (صور)

كتب : محمد الباريسي

07:18 م 25/05/2026
    منفذ طرح لحوم بلدية مخفضة في الفرافرة بـ250 جنيه
    طرح لحوم بلدية مخفضة في مركز الداخلة
    مركز بلاط يطرح لحوم بلدية مخفضة
    طوابير على اللحوم البلدية المخفضة في مركز باريس
    اقبال مواطني مركز الداخلة على اللحوم البلدية الطازجة

أطلقت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، مبادرة اللحوم المدعومة بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور/ حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بتوسيع نطاق توفير اللحوم الطازجة والسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

طرح لحوم بلدية بسعر 250 جنيهًا للكيلو

شهدت منافذ السلع الرئيسية التابعة للوحدات المحلية بالمراكز، إلى جانب منفذ ديوان عام المحافظة، طرح كميات من اللحوم البلدية الطازجة بسعر يصل إلى 250 جنيهًا للكيلو، ضمن مبادرة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين قبل عيد الأضحى.

دعم مباشر للمواطنين داخل منافذ الوحدات المحلية

وأكدت محافظ الوادي الجديد أن المحافظة تتحمل فروق الأسعار بين السعر الفعلي للحوم البلدية في السوق الخارجي وسعرها داخل منافذ البيع الحكومية، دعمًا لأبناء المحافظة، مع استمرار متابعة انتظام التوزيع والتأكد من توافر الكميات بالمنافذ المختلفة.

رقابة على جودة اللحوم واستقرار الأسواق

وأضافت أن المبادرة تأتي ضمن جهود تعزيز مظلة الحماية المجتمعية ودعم استقرار الأسواق والتوسع في منافذ السلع والمعارض الغذائية، بالتوازي مع تكثيف الحملات الرقابية.

وشددت المحافظ على متابعة جودة وسلامة اللحوم والسلع الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان طرحها بشكل آمن ومنظم، ومنع أي ممارسات قد تؤثر على توافر السلع أو الأسعار قبل عيد الأضحى.

