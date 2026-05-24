شهدت إحدى قرى مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الأحد، مصرع سيدة صعقًا بالكهرباء أثناء استخدامها غسالة داخل منزلها.

إخطار أمني بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوصول سيدة تبلغ من العمر 31 عامًا إلى مستشفى أبو قرقاص العام جثة هامدة، إثر تعرضها لصعق كهربائي.

ماس كهربائي بالغسالة

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة حدوث ماس كهربائي في غسالة الملابس أثناء استخدامها، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

نقل الجثمان والتحقيقات

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات