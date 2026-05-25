لقي عامل مصرعه، وأُصيب 11 آخرون، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال بالطريق الصحراوي الغربي عند مدخل مدينة إدفو بمحافظة أسوان.

إخطار أمني بوقوع الحادث

تلقى اللواء عبدالله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بالطريق الصحراوي الغربي عند مدخل المدينة.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث ورفع آثاره.

وفاة عامل وإصابة 11 آخرين

أسفر الحادث عن إصابة 11 عاملًا بإصابات متنوعة، فيما توفي عامل متأثرًا بإصابته في الحادث.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، بينما أودعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

تحرير محضر بالواقعة

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.