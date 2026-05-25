إعلان

مصرع عامل وإصابة 11 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان

كتب : إيهاب عمران

08:30 م 25/05/2026

سيارة اسعاف - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي عامل مصرعه، وأُصيب 11 آخرون، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال بالطريق الصحراوي الغربي عند مدخل مدينة إدفو بمحافظة أسوان.

إخطار أمني بوقوع الحادث

تلقى اللواء عبدالله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بالطريق الصحراوي الغربي عند مدخل المدينة.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث ورفع آثاره.

وفاة عامل وإصابة 11 آخرين

أسفر الحادث عن إصابة 11 عاملًا بإصابات متنوعة، فيما توفي عامل متأثرًا بإصابته في الحادث.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، بينما أودعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

تحرير محضر بالواقعة

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث انقلاب سيارة ربع نقل أسوان حوادث المرور حادث مرور انقلاب سيارة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"لا رسوم عبور في هرمز".. إيران ترد على إسرائيل وتكشف تفاصيل التعاون مع
أخبار المحافظات

"لا رسوم عبور في هرمز".. إيران ترد على إسرائيل وتكشف تفاصيل التعاون مع
تجهيزات مكثفة بمخيمات منى وعرفات استعدادًا لاستقبال حجاج السياحة
أخبار مصر

تجهيزات مكثفة بمخيمات منى وعرفات استعدادًا لاستقبال حجاج السياحة
عناد توروب يدفع الخطيب لإجراء عاجل في الأهلي لإنهاء التعاقد
رياضة محلية

عناد توروب يدفع الخطيب لإجراء عاجل في الأهلي لإنهاء التعاقد

الاستعلامات لـ «الإيكونومست»: علاقة مصر والإمارات تكامل وليست مانح ومتلق
أخبار مصر

الاستعلامات لـ «الإيكونومست»: علاقة مصر والإمارات تكامل وليست مانح ومتلق
روسيا تهدد بضرب العمق الأوكراني وتدعو الدبلوماسيين والأجانب لمغادرة كييف
شئون عربية و دولية

روسيا تهدد بضرب العمق الأوكراني وتدعو الدبلوماسيين والأجانب لمغادرة كييف

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان