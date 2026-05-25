قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء ترخيص مدرسة مدرسة سيدز الدولية إلى جلسة 20 يوليو المقبل، في القضية المقامة من محامي ضحايا المدرسة ضد عدد من المسؤولين.

واختصمت الدعوى كلًا من وزير التربية والتعليم، ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومدير إدارة السلام التعليمية، إلى جانب رئيس مجلس إدارة المدرسة ومالكها.

تفاصيل دعوى إلغاء ترخيص مدرسة "سيدز"

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته النيابة العامة في نوفمبر الماضي، يفيد بتعرض 5 أطفال بمرحلة رياض الأطفال داخل المدرسة، الواقعة بدائرة قسم ثان السلام، لوقائع خطف مقترنة بهتك العرض على يد 4 من العاملين بالمدرسة.

وباشرت نيابة شرق القاهرة الكلية التحقيقات في الواقعة، حيث استمعت إلى أقوال الأطفال المجني عليهم وذويهم، وسط إجراءات مشددة لحجب بياناتهم وحظر تداولها، اتساقًا مع أحكام القانون.

دعوى إلغاء ترخيص مدرسة "سيدز" الدولية

وذكرت الدعوى أن المتهمين استغلوا حداثة سن الأطفال، واستدرجوهم بحجة اللهو إلى أماكن بعيدة عن كاميرات المراقبة والإشراف داخل المدرسة، قبل التعدي عليهم وتهديدهم باستخدام سلاح أبيض لمنعهم من إبلاغ ذويهم، ما تسبب في إصابتهم بحالة من الخوف والرعب.

