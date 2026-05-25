أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن اكتمال كافة التجهيزات لاستقبال المصلين خلال أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وتخصيص 561 ساحة تغطي جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، واستعدادات مكثفة من كافة الأجهزة المعنية لأداء صلاة العيد بيسر.

وقال المحافظ، إن التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية على أكمل وجه، مشيراً إلى التأكيد على مدينة المنصورة عاصمة الدقهلية التي تشهد كثافة عالية من الزوار القادمين من مختلف المراكز والمدن المجاورة، وأضاف: "نعمل على توفير جميع سبل الراحة والتيسير للمصلين، لتكون أجواء العيد فرحة وآمنة".

ووجه محافظ الدقهلية رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالمتابعة الدورية لمحيط المساجد والساحات، ورفع الإشغالات والمخلفات، والتأكد من جاهزية الطرق المؤدية إليها، مع سرعة إعادة الحركة إلى طبيعتها عقب انتهاء الصلاة.

من جانبه، أكد الدكتور السيد ربيع، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، جاهزية جميع الأئمة والخطباء في الساحات المخصصة والبالغ عددها 561.

وأضاف، أنه تم تجهيز الساحات لضمان انضباط الصلوات، وتنظيم دخول وخروج المصلين بالتعاون مع الجهات المعنية.