عقد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اليوم الإثنين، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة الإجراءات الاستباقية الخاصة بالتعامل مع احتمالية قرب موسم ارتفاع منسوب نهر النيل والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية.

حضور واسع من الجهات المعنية

شهد الاجتماع حضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، ومدير عام شئون مكتب المحافظ، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز أشمون ومنوف والشهداء وتلا والسادات، إلى جانب مدير مديرية الزراعة، ورئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، ومدير عام إدارة حماية نهر النيل جنوب رشيد، ومدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة.

توجيهات بالتنسيق والمتابعة

وشدد محافظ المنوفية خلال الاجتماع على ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين أجهزة الري وحماية النيل والوحدات المحلية، مع المتابعة الميدانية الدقيقة للتعامل الفوري مع أي مستجدات قد تطرأ خلال الفترة المقبلة، حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات.

تحذيرات لأصحاب الأنشطة على طرح النيل

وناشدت محافظة المنوفية المواطنين والمنتفعين وأصحاب الأنشطة المقامة على أراضي طرح النيل بمراكز أشمون ومنوف والشهداء وتلا والسادات، بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة، حفاظًا على سلامتهم ودعمًا لجهود الدولة في حماية الموارد المائية وتحقيق أعلى معدلات الأمان.