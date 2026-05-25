قتل شاب في مشاجرة نشبت بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بالجسد، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طما المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مستشفى طما المركزي يفيد بوصول المدعو أحمد ا 32 عامًا ويقيم بقرية الشوكا دائرة مركز طما، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بجرح طعني.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بدائرة المركز أسفرت عن إصابة الشاب التي أودت بحياته في الحال.

وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى طما المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.