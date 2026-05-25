رفعت مديرية أوقاف البحيرة حالة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التابعة لها، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لضمان أداء الشعائر الدينية في أجواء آمنة ومنظمة.

316 ساحة و8 آلاف مسجد لصلاة العيد

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الانتهاء من تجهيز المساجد والساحات المخصصة لصلاة العيد بمختلف مدن ومراكز المحافظة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستقبال المصلين.

وأوضح الشيخ عبد الصبور الأنصاري، مدير مديرية أوقاف البحيرة، أن المديرية انتهت من تجهيز 316 ساحة لصلاة عيد الأضحى موزعة على مختلف أنحاء المحافظة، إلى جانب تجهيز أكثر من 8 آلاف مسجد لاستقبال المصلين خلال أيام العيد.

أئمة أساسيين واحتياطيين لصلاة العيد

وأشار الأنصاري إلى الدفع بإمامين لكل ساحة، أحدهما أساسي والآخر احتياطي، لضمان انتظام إقامة صلاة العيد وعدم حدوث أي معوقات، مع متابعة جاهزية جميع الساحات والمساجد قبل موعد الصلاة.

توعية المواطنين بالحفاظ على النظافة

شددت المديرية على أهمية الحفاظ على النظافة العامة خلال أيام العيد، خاصة بعد ذبح الأضاحي، وعدم إلقاء المخلفات في الشوارع والميادين، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.