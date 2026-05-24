شيّع أهالي مركز ومدينة الطود جثمان الطفل “ممدوح محمد يوسف”، الذي توفي اختناقًا بعد ابتلاع بالون أثناء اللعب، في واقعة مأساوية خيّمت على المنطقة وأثارت حالة واسعة من الحزن.

وداع مؤثر

سادت حالة من الحزن الشديد خلال مراسم التشييع، خاصة بعد تداول صورة مؤثرة لزملائه الصغار وهم يودعونه بالدموع في مشهد إنساني أبكى الأهالي على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الحادث

وكان الطفل، البالغ من العمر 6 سنوات والمقيد بالصف الأول الابتدائي، قد تعرض لاختناق مفاجئ أثناء اللعب مع أصدقائه بعد ابتلاع بالون، ما تسبب في انسداد مجرى التنفس.

محاولة إنقاذه ووفاته

جرى نقل الطفل إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بحالة الاختناق، لتتحول لحظات اللعب إلى مأساة إنسانية مؤلمة.