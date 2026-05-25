أكدت الدكتورة إيمان هارون، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، أن المعمل المشترك ببورسعيد يُعد من أكبر المعامل الحكومية بالمحافظة، ويضم 11 قسمًا متخصصًا لإجراء مختلف الفحوصات والتحاليل الطبية.

11 قسمًا داخل المعمل المشترك

وأوضحت وكيل وزارة الصحة أن المعمل يضم عددًا من الأقسام المتخصصة، بينها معامل الأغذية، والبكتريولوجي، والكيماوي، والسموم والمتبقيات، ومعامل المياه، والوبائيات والشهادات الصحية، بالإضافة إلى معامل المزارع الخاصة بالبول والبراز والدم والجروح، إلى جانب معمل المخدرات، ومعمل الفيروسات والسيرولوجي والدم.

فحص الأغذية والمياه وفق المواصفات

وأضافت وكيل الوزارة أن المعمل يتولى فحص جميع أنواع الأغذية الواردة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والأغذية المطروحة بالأسواق المحلية، فضلًا عن عينات التصدير طبقًا للمواصفات القياسية.

كما يجري المعمل فحوصات لعينات المياه المعالجة، ومياه الغسيل الكلوي، والمياه المعبأة، وحمامات السباحة، والشواطئ، والمصارف، وعينات السفن.

خدمات طبية وتحاليل متخصصة

وأكدت "هارون" أن المعمل يقدم خدمات فحص عينات الشهادات الصحية للعاملين بمجال الأغذية، إلى جانب إجراء مزارع العينات الواردة من المستشفيات، واختبارات تعقيم الأجهزة الطبية، فضلًا عن تحليل عينات المخدرات للعاملين بالجهات الحكومية والخاصة.

وأشارت إلى أن المعمل يوفر أيضًا خدمات فحص عينات الدم للكشف عن الفيروسات، وإجراء صورة الدم الكاملة، وفحوصات فيروس كورونا.

تعاون مع المحافظات المجاورة

ولفتت وكيل وزارة الصحة إلى أن المعمل المشترك ببورسعيد يتعاون مع عدد من المحافظات المجاورة، بينها الإسماعيلية وشمال سيناء ودمياط، لإجراء الفحوصات المختلفة المتعلقة بالمخدرات والأغذية والمياه للعينات الواردة منها.