إعلان

يضم 11 قسمًا وتحاليل متخصصة.. تعرف على أكبر معمل حكومي ببورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

06:00 ص 25/05/2026

مجمع معامل بورسعيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت الدكتورة إيمان هارون، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، أن المعمل المشترك ببورسعيد يُعد من أكبر المعامل الحكومية بالمحافظة، ويضم 11 قسمًا متخصصًا لإجراء مختلف الفحوصات والتحاليل الطبية.

11 قسمًا داخل المعمل المشترك

وأوضحت وكيل وزارة الصحة أن المعمل يضم عددًا من الأقسام المتخصصة، بينها معامل الأغذية، والبكتريولوجي، والكيماوي، والسموم والمتبقيات، ومعامل المياه، والوبائيات والشهادات الصحية، بالإضافة إلى معامل المزارع الخاصة بالبول والبراز والدم والجروح، إلى جانب معمل المخدرات، ومعمل الفيروسات والسيرولوجي والدم.

فحص الأغذية والمياه وفق المواصفات

وأضافت وكيل الوزارة أن المعمل يتولى فحص جميع أنواع الأغذية الواردة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والأغذية المطروحة بالأسواق المحلية، فضلًا عن عينات التصدير طبقًا للمواصفات القياسية.

كما يجري المعمل فحوصات لعينات المياه المعالجة، ومياه الغسيل الكلوي، والمياه المعبأة، وحمامات السباحة، والشواطئ، والمصارف، وعينات السفن.

خدمات طبية وتحاليل متخصصة

وأكدت "هارون" أن المعمل يقدم خدمات فحص عينات الشهادات الصحية للعاملين بمجال الأغذية، إلى جانب إجراء مزارع العينات الواردة من المستشفيات، واختبارات تعقيم الأجهزة الطبية، فضلًا عن تحليل عينات المخدرات للعاملين بالجهات الحكومية والخاصة.

وأشارت إلى أن المعمل يوفر أيضًا خدمات فحص عينات الدم للكشف عن الفيروسات، وإجراء صورة الدم الكاملة، وفحوصات فيروس كورونا.

تعاون مع المحافظات المجاورة

ولفتت وكيل وزارة الصحة إلى أن المعمل المشترك ببورسعيد يتعاون مع عدد من المحافظات المجاورة، بينها الإسماعيلية وشمال سيناء ودمياط، لإجراء الفحوصات المختلفة المتعلقة بالمخدرات والأغذية والمياه للعينات الواردة منها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتورة إيمان هارون بورسعيد المعمل المشترك مديرية الصحة معامل بورسعيد فحص الأغذية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار والمستثمرون يقيمون آفاق اتفاق أمريكي
اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار والمستثمرون يقيمون آفاق اتفاق أمريكي
3 عادات قد تقلل خطر السكري بنسبة 31%
نصائح طبية

3 عادات قد تقلل خطر السكري بنسبة 31%
هل يجوز إخراج زكاة المال المتأخرة على أقساط؟.. أمين الفتوى يجيب
زكاة و مواريث

هل يجوز إخراج زكاة المال المتأخرة على أقساط؟.. أمين الفتوى يجيب
أحمد الفيشاوي يغازل حبيبته كاميلا فيونا.. والجمهور يعلق
زووم

أحمد الفيشاوي يغازل حبيبته كاميلا فيونا.. والجمهور يعلق
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة آخر خلال اشتباكات في جنوب لبنان
شئون عربية و دولية

الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة آخر خلال اشتباكات في جنوب لبنان

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان