إعلان

موسم حصاد ناجح.. الفيوم تواصل استقبال كميات ضخمة من القمح المحلي

كتب : حسين فتحي

03:00 ص 25/05/2026

الفيوم تواصل استقبال كميات ضخمة من القمح المحلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، برئاسة المهندس جمعة عبد الحفيظ، تحقيق معدلات توريد مرتفعة لمحصول القمح المحلي خلال موسم 2026، حيث سجلت إجمالي الكميات الموردة 220 ألفًا و121 طنًا حتى الآن.

انتظام عمليات التوريد بالشون والصوامع

وأكد المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين بالفيوم، أن حركة توريد القمح تسير بانتظام كامل وفقًا للخطة الموضوعة، مشيرًا إلى أن المواقع التخزينية المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة، والتي تشمل الصوامع المعدنية والشون والهناجر، تعمل بكامل طاقتها لاستيعاب الكميات الموردة.

تسهيلات للمزارعين خلال موسم التوريد

وأضاف وكيل الوزارة أن مديرية التموين حريصة على توفير جميع التسهيلات اللازمة للمزارعين لضمان سهولة وانسيابية عمليات التوريد، موضحًا أن المديرية تطبق نظامًا دقيقًا لمتابعة استلام الأقماح وتسكينها داخل المواقع التخزينية المختلفة.

تنسيق بين الجهات المعنية لضمان جودة التخزين

وأوضح عبد الحفيظ أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين مديرية التموين والجهات المعنية، وعلى رأسها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وجهاز مستقبل مصر، والبنك الزراعي المصري، لضمان الحفاظ على جودة المحصول الاستراتيجي وسلامة عمليات التخزين.

لجان الاستلام تواصل عملها

وأشار وكيل وزارة التموين إلى استمرار عمل لجان الاستلام بمختلف المواقع التخزينية، للتأكد من مطابقة الأقماح للمواصفات المطلوبة، مؤكدًا أن الإقبال الكبير على التوريد يعكس وعي المزارعين بأهمية محصول القمح ودوره في دعم خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية التموين توريد القمح صوامع الفيوم إيناس طنطاوي موسم حصاد القمح

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

رئيس المقاولون العرب يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد صلاح قبل احترافه
رياضة محلية

رئيس المقاولون العرب يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد صلاح قبل احترافه
ليلى علوي بفستان أنيق ودرة تؤدي مناسك الحج .. لقطات لنجوم الفن خلال 24
زووم

ليلى علوي بفستان أنيق ودرة تؤدي مناسك الحج .. لقطات لنجوم الفن خلال 24
ماذا فعلت زوجة محمد صلاح في وداعه الأخير بليفربول؟
رياضة عربية وعالمية

ماذا فعلت زوجة محمد صلاح في وداعه الأخير بليفربول؟
عانت من هذه الأعراض.. فتاة تواجه سن اليأس في عمر 16 عاما بسبب حالة نادرة
نصائح طبية

عانت من هذه الأعراض.. فتاة تواجه سن اليأس في عمر 16 عاما بسبب حالة نادرة
لأول مرة في مصر.. خدمة لتحسين تغطية الإنترنت في غرف شقتك
اقتصاد

لأول مرة في مصر.. خدمة لتحسين تغطية الإنترنت في غرف شقتك

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان