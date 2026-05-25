أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، برئاسة المهندس جمعة عبد الحفيظ، تحقيق معدلات توريد مرتفعة لمحصول القمح المحلي خلال موسم 2026، حيث سجلت إجمالي الكميات الموردة 220 ألفًا و121 طنًا حتى الآن.

انتظام عمليات التوريد بالشون والصوامع

وأكد المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين بالفيوم، أن حركة توريد القمح تسير بانتظام كامل وفقًا للخطة الموضوعة، مشيرًا إلى أن المواقع التخزينية المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة، والتي تشمل الصوامع المعدنية والشون والهناجر، تعمل بكامل طاقتها لاستيعاب الكميات الموردة.

تسهيلات للمزارعين خلال موسم التوريد

وأضاف وكيل الوزارة أن مديرية التموين حريصة على توفير جميع التسهيلات اللازمة للمزارعين لضمان سهولة وانسيابية عمليات التوريد، موضحًا أن المديرية تطبق نظامًا دقيقًا لمتابعة استلام الأقماح وتسكينها داخل المواقع التخزينية المختلفة.

تنسيق بين الجهات المعنية لضمان جودة التخزين

وأوضح عبد الحفيظ أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين مديرية التموين والجهات المعنية، وعلى رأسها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وجهاز مستقبل مصر، والبنك الزراعي المصري، لضمان الحفاظ على جودة المحصول الاستراتيجي وسلامة عمليات التخزين.

لجان الاستلام تواصل عملها

وأشار وكيل وزارة التموين إلى استمرار عمل لجان الاستلام بمختلف المواقع التخزينية، للتأكد من مطابقة الأقماح للمواصفات المطلوبة، مؤكدًا أن الإقبال الكبير على التوريد يعكس وعي المزارعين بأهمية محصول القمح ودوره في دعم خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.