بسبب السرعة الزائدة.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

كتب : حسين فتحي

05:31 ص 25/05/2026

إسعاف

شهد طريق أبشواي السياحي بمحافظة الفيوم، حادثا مأساويا أسفر عن مصرع شاب وإصابة 2 آخرين، بسبب تصادم مروع بين دراجة نارية وسيارة أجرة "ميكروباص" نتيجة السرعة الزائدة.

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق السياحى، مما تسبب فى وجود ضحايا ومصابين.

على الفور انتلقت قوة أمنية لمكان الحادث، إذ تبين من المعاينة أن الحادث أسفر عن مصرع "محمد شعبان عبد الحليم"، 19 عاما، مقيم بقرية الشيخ فضل، وإصابة كلا من: "نادر هاني محمد السيد"، 18 عاما، وقائد الميكروباص "أحمد جمال"، 30 عاما، مقيم بمنشأة عبدالله.

تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، كما نُقل المصابان إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة مركز أبشواى والتي تتولى التحقيق.

طريق أبشواي السياحي تصادم ميكروباص مديرية أمن الفيوم حادث تصادم مستشفى أبشواي المركزي مستشفى الفيوم العام النيابة العامة

