في واقعة طبية نادرة أثارت اهتمام الأطباء، واجهت فتاة بريطانية تبلغ من العمر 16 عاما تحديا صحيا غير متوقع بعدما اكتشفت أنها تعاني من اضطراب هرموني نادر تسبب في ظهور أعراض تشبه سن اليأس المبكر، رغم أنها ما زالت في مرحلة المراهقة.

فتاة تعاني من أعراض سن اليأس

وبحسب موقع Today، بدأت معاناة الفتاة مع ملاحظة تغيرات غير طبيعية في دورتها الشهرية، إذ أصبحت غير منتظمة قبل أن تتوقف تماما، ما دفعها للخضوع لفحوصات طبية متعددة انتهت بتشخيص إصابتها بحالة تعرف باسم قصور المبايض الأولي.

كيف يحدث قصور المبايض الأولي؟

وتحدث هذه الحالة عندما تتوقف المبايض عن أداء وظائفها بشكل طبيعي في سن مبكرة، ما يؤدي إلى انخفاض مستويات هرمون الإستروجين، المسئول عن تنظيم الدورة الشهرية ودعم الخصوبة وصحة الجسم بشكل عام.

قصور المبايض الأولي قد يصيب بعض النساء قبل الأربعين

ورغم أن قصور المبايض الأولي قد يصيب بعض النساء قبل الأربعين، فإن ظهوره لدى المراهقات يعد من الحالات النادرة للغاية، وهو ما جعل التشخيص صادما للفتاة وعائلتها.

أعراض غير معتادة عانت منها الفتاة

وعانت المراهقة من مجموعة من الأعراض غير المعتادة بالنسبة لعمرها، من بينها الهبات الساخنة، والتقلبات المزاجية، والشعور الدائم بالإرهاق، بالإضافة إلى صعوبة التركيز، وهو ما جعلها تشعر بأن جسدها يمر بتغيرات لا تتناسب مع سنها.

لكن التأثير النفسي كان الجانب الأكثر صعوبة، خاصة بعد معرفتها بأن فرص الحمل مستقبلا قد تصبح محدودة، رغم تأكيد الأطباء أن الحالة لا تعني استحالة الإنجاب بشكل كامل، إذ قد يحدث الحمل في بعض الحالات بنسب متفاوتة.

علاج قصور المبايض الأولي

ويعتمد العلاج عادة على تعويض الجسم بالهرمونات المفقودة، بهدف تخفيف الأعراض والحفاظ على صحة العظام والتوازن الجسدي، إلى جانب المتابعة الطبية المستمرة.

كما يؤكد الأطباء أهمية الدعم النفسي للمصابات بهذه الحالة، خاصة في سن المراهقة، لما قد تسببه من تأثيرات على الثقة بالنفس والحالة النفسية.