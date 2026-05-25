من مكة.. رئيس بعثة الحج السياحي تكشف كواليس تصعيد 40 ألف حاج إلى عرفات|

أكد أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن الساعات الماضية شهدت تسليم مخيمات الحج السياحي بكافة برامجه وأنواعه إلى شركات السياحة، استعدادًا لتصعيد الحجاج ووصولهم إلى المشاعر المقدسة، مشيرًا إلى أن عملية استلام المخيمات ستنتهي اليوم.

أحمد إبراهيم: "مخيماتنا بأماكن مميزة وجاهزة لاستقبال الحجاج"

أوضح رئيس لجنة السياحة الدينية أن المخيمات المخصصة لحجاج السياحة هذا العام تتمتع بمواقع مميزة داخل المشاعر المقدسة، بما يضمن راحة الحجاج وسهولة تنقلهم، مؤكدًا أن أعمال المراجعة النهائية مستمرة للتأكد من الجاهزية الكاملة قبل بدء التصعيد.

رئيس اللجنة: "رصدنا ملاحظات طفيفة وتم تلافيها فورًا"

أضاف أن الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة والشركات المنظمة للحج، إلى جانب الشركة السعودية المسؤولة عن الضيافة، لم تمنع من إجراء مراجعات دقيقة لكافة تفاصيل المخيمات.

وأشار إلى أن تلك المراجعات أسفرت عن رصد بعض الملاحظات البسيطة بعدد محدود من المخيمات، مؤكدًا أنها لم تؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للحجاج، وتم علاجها فورًا والتأكد من الجاهزية التامة لاستقبال ضيوف الرحمن.

أحمد إبراهيم: "المتابعة مستمرة حتى عودة آخر حاج"

شدد رئيس لجنة السياحة الدينية على أن دور الغرفة وممثليها داخل بعثة الحج السياحي لن يتوقف عند تسليم المخيمات فقط، بل سيمتد إلى أعمال المتابعة والتنسيق على مدار الساعة طوال فترة تواجد الحجاج بمشعري منى وعرفات وحتى مغادرة آخر حاج خلال أيام التشريق.

كما أثنى على سرعة استجابة شركة الراجحي لخدمات الحج لكافة الملاحظات والمطالب التي تم رصدها خلال عمليات الاستلام والتجهيز.

رئيس اللجنة: "تجهيزات حديثة وخدمات متكاملة"

أوضح إبراهيم أن جميع مخيمات الحج السياحي هذا العام، سواء الخاصة ببرامج الخمس نجوم أو الحج الاقتصادي والبري، تم تجهيزها وفق أحدث المواصفات الفنية.

وأشار إلى تزويد المخيمات بأجهزة تكييف حديثة عالية الكفاءة، إلى جانب توفير كافة الخدمات اللوجستية والمعيشية، مع وجود متابعة ميدانية مستمرة من اللجان المشتركة لرصد مستوى الخدمات لحظة بلحظة.

وأكد أن اللجان تمتلك صلاحيات كاملة للتدخل الفوري حال رصد أية ملاحظات تتعلق بالإقامة أو التغذية أو حركة الحجاج، بما يضمن تقديم موسم حج متميز وآمن لحجاج السياحة المصريين.