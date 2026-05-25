إعلان

رئيس السياحة الدينية: مخيمات الحج جاهزة بأماكن مميزة

كتب : محمد أبو بكر

06:00 ص 25/05/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مخيمات الحج (4)
  • عرض 6 صورة
    مخيمات الحج (6)
  • عرض 6 صورة
    مخيمات الحج (2)
  • عرض 6 صورة
    مخيمات الحج (1)
  • عرض 6 صورة
    مخيمات الحج (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن الساعات الماضية شهدت تسليم مخيمات الحج السياحي بكافة برامجه وأنواعه إلى شركات السياحة، استعدادًا لتصعيد الحجاج ووصولهم إلى المشاعر المقدسة، مشيرًا إلى أن عملية استلام المخيمات ستنتهي اليوم.

أحمد إبراهيم: "مخيماتنا بأماكن مميزة وجاهزة لاستقبال الحجاج"

أوضح رئيس لجنة السياحة الدينية أن المخيمات المخصصة لحجاج السياحة هذا العام تتمتع بمواقع مميزة داخل المشاعر المقدسة، بما يضمن راحة الحجاج وسهولة تنقلهم، مؤكدًا أن أعمال المراجعة النهائية مستمرة للتأكد من الجاهزية الكاملة قبل بدء التصعيد.

رئيس اللجنة: "رصدنا ملاحظات طفيفة وتم تلافيها فورًا"

أضاف أن الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة والشركات المنظمة للحج، إلى جانب الشركة السعودية المسؤولة عن الضيافة، لم تمنع من إجراء مراجعات دقيقة لكافة تفاصيل المخيمات.

وأشار إلى أن تلك المراجعات أسفرت عن رصد بعض الملاحظات البسيطة بعدد محدود من المخيمات، مؤكدًا أنها لم تؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للحجاج، وتم علاجها فورًا والتأكد من الجاهزية التامة لاستقبال ضيوف الرحمن.

أحمد إبراهيم: "المتابعة مستمرة حتى عودة آخر حاج"

شدد رئيس لجنة السياحة الدينية على أن دور الغرفة وممثليها داخل بعثة الحج السياحي لن يتوقف عند تسليم المخيمات فقط، بل سيمتد إلى أعمال المتابعة والتنسيق على مدار الساعة طوال فترة تواجد الحجاج بمشعري منى وعرفات وحتى مغادرة آخر حاج خلال أيام التشريق.

كما أثنى على سرعة استجابة شركة الراجحي لخدمات الحج لكافة الملاحظات والمطالب التي تم رصدها خلال عمليات الاستلام والتجهيز.

رئيس اللجنة: "تجهيزات حديثة وخدمات متكاملة"

أوضح إبراهيم أن جميع مخيمات الحج السياحي هذا العام، سواء الخاصة ببرامج الخمس نجوم أو الحج الاقتصادي والبري، تم تجهيزها وفق أحدث المواصفات الفنية.

وأشار إلى تزويد المخيمات بأجهزة تكييف حديثة عالية الكفاءة، إلى جانب توفير كافة الخدمات اللوجستية والمعيشية، مع وجود متابعة ميدانية مستمرة من اللجان المشتركة لرصد مستوى الخدمات لحظة بلحظة.

وأكد أن اللجان تمتلك صلاحيات كاملة للتدخل الفوري حال رصد أية ملاحظات تتعلق بالإقامة أو التغذية أو حركة الحجاج، بما يضمن تقديم موسم حج متميز وآمن لحجاج السياحة المصريين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخيمات الحج حجاج مصر الحج السياحي مخيمات منى وعرفات لجنة السياحة الدينية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ثاني أيام العيد.. انطلاق العرض الغنائي "غرام في الكرنك" في البالون
مسرح و تليفزيون

ثاني أيام العيد.. انطلاق العرض الغنائي "غرام في الكرنك" في البالون
"بقاء توتنهام وهبوط وست هام".. تعرف على الفرق الصاعدة والهابطة من الدوري
رياضة عربية وعالمية

"بقاء توتنهام وهبوط وست هام".. تعرف على الفرق الصاعدة والهابطة من الدوري
ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار والمستثمرون يقيمون آفاق اتفاق أمريكي
اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار والمستثمرون يقيمون آفاق اتفاق أمريكي
ماذا فعلت زوجة محمد صلاح في وداعه الأخير بليفربول؟
رياضة عربية وعالمية

ماذا فعلت زوجة محمد صلاح في وداعه الأخير بليفربول؟
يضم 11 قسمًا وتحاليل متخصصة.. تعرف على أكبر معمل حكومي ببورسعيد
أخبار المحافظات

يضم 11 قسمًا وتحاليل متخصصة.. تعرف على أكبر معمل حكومي ببورسعيد

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان