إعلان

لتسهيل الخدمة.. تعديل موعد تطعيم الأطفال بوحدة بلاط بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

05:00 ص 25/05/2026

مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وحدة طب الأسرة بمدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، تعديل موعد جلسة تطعيم الأطفال الروتينية الخاصة بوحدة بلاط الصحية، وذلك في إطار تنظيم مواعيد تقديم الخدمات الطبية للمواطنين داخل الوحدة.

الموعد الجديد لتطعيم الأطفال

وأوضح الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن الموعد السابق لجلسة تطعيم الأطفال كان مقررًا يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وتم تعديله ليصبح اليوم الاثنين 25 مايو 2026.

دعوة لأولياء الأمور للالتزام بالموعد

وأكد "صبحي" أن الموعد الجديد يخص سكان مدينة بلاط، داعيًا أولياء الأمور إلى الالتزام بالحضور في التاريخ المحدد، لضمان انتظام جدول التطعيمات، وحصول الأطفال على الجرعات المقررة في مواعيدها دون تأخير.

تنظيم أفضل للخدمة الصحية

وشدد على أهمية متابعة التنويهات الصادرة عن الوحدة خلال الفترة المقبلة، خاصة ما يتعلق بمواعيد تطعيم الأطفال والخدمات الصحية الدورية، بما يسهم في تنظيم العمل داخل الوحدة الصحية وتقديم الخدمة بسهولة وكفاءة للمواطنين.

تقليل التكدس وتحسين الخدمة

ودعت وحدة بلاط الصحية المواطنين إلى التعاون مع الفرق الطبية والالتزام بالموعد الجديد، مؤكدة أن إعادة تنظيم مواعيد التطعيم يساهم في تقليل التكدس داخل الوحدة، ويساعد الأطقم الطبية على تقديم الخدمة بشكل أفضل لأهالي مدينة بلاط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تطعيم الأطفال وحدة بلاط الصحية الوحدة الصحية الوادي الجديد

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بيب جوارديولا يثير الجدل بسبب كلمة نابية في خطابه الأخير لجمهور السيتي
رياضة عربية وعالمية

بيب جوارديولا يثير الجدل بسبب كلمة نابية في خطابه الأخير لجمهور السيتي
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 25-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 25-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
لأول مرة في مصر.. خدمة لتحسين تغطية الإنترنت في غرف شقتك
اقتصاد

لأول مرة في مصر.. خدمة لتحسين تغطية الإنترنت في غرف شقتك
ماذا فعلت زوجة محمد صلاح في وداعه الأخير بليفربول؟
رياضة عربية وعالمية

ماذا فعلت زوجة محمد صلاح في وداعه الأخير بليفربول؟
مسؤول بـ"السياحة": تطبيق "رفيق" سيكون الأداة الأساسية لتنظيم العمرة| حوار
أخبار مصر

مسؤول بـ"السياحة": تطبيق "رفيق" سيكون الأداة الأساسية لتنظيم العمرة| حوار

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان