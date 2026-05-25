أعلنت وحدة طب الأسرة بمدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، تعديل موعد جلسة تطعيم الأطفال الروتينية الخاصة بوحدة بلاط الصحية، وذلك في إطار تنظيم مواعيد تقديم الخدمات الطبية للمواطنين داخل الوحدة.

الموعد الجديد لتطعيم الأطفال

وأوضح الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن الموعد السابق لجلسة تطعيم الأطفال كان مقررًا يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وتم تعديله ليصبح اليوم الاثنين 25 مايو 2026.

دعوة لأولياء الأمور للالتزام بالموعد

وأكد "صبحي" أن الموعد الجديد يخص سكان مدينة بلاط، داعيًا أولياء الأمور إلى الالتزام بالحضور في التاريخ المحدد، لضمان انتظام جدول التطعيمات، وحصول الأطفال على الجرعات المقررة في مواعيدها دون تأخير.

تنظيم أفضل للخدمة الصحية

وشدد على أهمية متابعة التنويهات الصادرة عن الوحدة خلال الفترة المقبلة، خاصة ما يتعلق بمواعيد تطعيم الأطفال والخدمات الصحية الدورية، بما يسهم في تنظيم العمل داخل الوحدة الصحية وتقديم الخدمة بسهولة وكفاءة للمواطنين.

تقليل التكدس وتحسين الخدمة

ودعت وحدة بلاط الصحية المواطنين إلى التعاون مع الفرق الطبية والالتزام بالموعد الجديد، مؤكدة أن إعادة تنظيم مواعيد التطعيم يساهم في تقليل التكدس داخل الوحدة، ويساعد الأطقم الطبية على تقديم الخدمة بشكل أفضل لأهالي مدينة بلاط.