إعلان

"أضحى الخير" تدخل البهجة على الأسر الأولى بالرعاية بالوادي الجديد (صور)

كتب : محمد الباريسي

09:32 م 24/05/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    قوافل اضحى الخير تجوب الوادي الجديد
  • عرض 7 صورة
    تسليم لحوم ومواد غذائية للفقراء بمركز الخارجة
  • عرض 7 صورة
    توزيع لحوم بلدية ومواد غذائية على الأسر الاولى بالرعاية
  • عرض 7 صورة
    حالات أولى بالرعاية في الوادي
  • عرض 7 صورة
    مستقبل وطن يدعم الحالات الفقيرة بالوادي الجديد
  • عرض 7 صورة
    قافلة اضحى الخير بالخارجة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلق حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد مبادرة “أضحى الخير” لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، تزامنًا مع استعدادات عيد الأضحى المبارك.

توزيع 25 ألف كرتونة ونصف طن لحوم

شملت المبادرة توزيع 25 ألف كرتونة مواد غذائية وتموينية، إلى جانب نصف طن من اللحوم البلدية الطازجة، على الأسر المستحقة في مختلف مراكز المحافظة، ضمن جهود دعم الحماية الاجتماعية.

تغطية مراكز الوادي الجديد الخمسة

جاء التنفيذ في مراكز الخارجة والداخلة وباريس وبلاط والفرافرة، بواقع 5000 كرتونة لكل مركز، إلى جانب توزيع كميات من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية.

مشاركة تنظيمية وشبابية واسعة

شارك في التنفيذ أمناء وأعضاء الحزب بالمحافظة، إلى جانب شباب وكوادر الحزب، من خلال تحركات ميدانية في القرى والنجوع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

دعم لجهود الدولة في الحماية الاجتماعية

وأكد القائمون على المبادرة أن “أضحى الخير” تأتي ضمن جهود دعم الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين قبل المناسبات الدينية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أضحى الخير الوادي الجديد عيد الأضحى

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

3 عادات قد تقلل خطر السكري بنسبة 31%
نصائح طبية

3 عادات قد تقلل خطر السكري بنسبة 31%
إيران: نتفاوض على الاعتراف بحقنا في امتلاك نووي سلمي
شئون عربية و دولية

إيران: نتفاوض على الاعتراف بحقنا في امتلاك نووي سلمي
غدا.. إتاحة نتيجة طلاب صفوف النقل الترم الثاني بالقاهرة مجانًا للطلاب- خاص
مدارس

غدا.. إتاحة نتيجة طلاب صفوف النقل الترم الثاني بالقاهرة مجانًا للطلاب- خاص

أحمد الفيشاوي يغازل حبيبته كاميلا فيونا.. والجمهور يعلق
زووم

أحمد الفيشاوي يغازل حبيبته كاميلا فيونا.. والجمهور يعلق
ماذا فعلت زوجة محمد صلاح في وداعه الأخير بليفربول؟
رياضة عربية وعالمية

ماذا فعلت زوجة محمد صلاح في وداعه الأخير بليفربول؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان