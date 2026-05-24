أطلق حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد مبادرة “أضحى الخير” لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، تزامنًا مع استعدادات عيد الأضحى المبارك.

توزيع 25 ألف كرتونة ونصف طن لحوم

شملت المبادرة توزيع 25 ألف كرتونة مواد غذائية وتموينية، إلى جانب نصف طن من اللحوم البلدية الطازجة، على الأسر المستحقة في مختلف مراكز المحافظة، ضمن جهود دعم الحماية الاجتماعية.

تغطية مراكز الوادي الجديد الخمسة

جاء التنفيذ في مراكز الخارجة والداخلة وباريس وبلاط والفرافرة، بواقع 5000 كرتونة لكل مركز، إلى جانب توزيع كميات من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية.

مشاركة تنظيمية وشبابية واسعة

شارك في التنفيذ أمناء وأعضاء الحزب بالمحافظة، إلى جانب شباب وكوادر الحزب، من خلال تحركات ميدانية في القرى والنجوع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

دعم لجهود الدولة في الحماية الاجتماعية

وأكد القائمون على المبادرة أن “أضحى الخير” تأتي ضمن جهود دعم الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين قبل المناسبات الدينية.