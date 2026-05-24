"هتفضل فخر ليا ولولادي".. رسالة مؤثرة من شقيقة محمد صلاح في ليلة وداعه

حرصت ماجي زوجة النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي على دعمه عقب نهاية مشواره مع الفريق في ختام منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب نهاية اللقاء، اصطف لاعبي ليفربول في ممر شرفي لتكريم محمد صلاح، إذ مر بين زملائه وأسرته وسط تصفيق حار وهتافات جماهيرية له.

دعم خاص من زوجته

وظهرت ماجي صادق رفقة ابنتيه مكة وكيان، في الممر الشرفي لتؤكد على حرصها الدائم على دعمه طوال مسيرته الكروية.

كما شهدت مراسم التكريم حضور عدد من مسؤولي ونجوم ليفربول السابقين والحاليين من بينهم الرئيس التنفيذي للنادي بيلي هوجان والسير كيني دالجليش وإيان راش والمدير الرياضي ريتشارد هيوز، إذ تم تقديم هدايا تذكارية للنجم المصري تقديراً لمسيرته.

دموع صلاح في ختام مشواره مع ليفربول

ولم يتمالك صلاح دموعه أثناء مراسم التكريم، متأثراً بتصفيق الجماهير ووداع زملائه في ختام رحلته التي امتدت لسنوات داخل قلعة الريدز.

