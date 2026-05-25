قالت الدكتورة دينا مصطفى محمد، أستاذ باحث مساعد قسم التغذية وعلوم الأطعمة، معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية، إن مصادر لحوم الأضاحي لتشمل الضأن، والأبقار، والماعز، والجاموس، والجمال، ولكل نوع خصائصه الغذائية المميزة.

وأضافت خلال نشرة علمية، صادرة عن المركز القومي للبحوث، أن لحوم الأبقار والجاموس من أفضل الخيارات الصحية، نظرًا لسهولة طهيها وهضمها، وانخفاض محتواها من الدهون، كما تُعد لحوم الجمال الأقل من حيث نسبة الدهون، وهي من اللحوم الحمراء الغنية بالبروتين عالي الجودة، ويفضل اختيار لحم الجمال صغير السن، أما لحوم الضأن، فتتميز بمذاقها اللذيذ نتيجة احتوائها على نسبة من الدهون تكسبها طعمًا مميزًا، إلى جانب سهولة هضمها وامتصاصها، كما تُعد مصدرًا غنيًا بالبروتين عالي القيمة الحيوية، وتحتوي على دهون صحية مثل أوميجا-3 ذات التأثير المضاد للالتهابات. وتتميز لحوم الأغنام الرعوية باحتوائها على حمض اللينوليك المترافق، الذي يعزز المناعة ويساعد في تقليل تخزين الدهون وتأخير مظاهر الشيخوخة.

وتابعت: تحتوي لحوم وكبد الضأن على نسب مرتفعة من الحديد والزنك، ما يجعلها مفيدة لمرضى الأنيميا وحالات الضعف العام. كما أنها غنية بفيتامينات (أ، د) وفيتامين ب6 الداعم لجهاز المناعة، وفيتامين ب12 الذي يقوي الجهاز العصبي، فضلًا عن دورها في تقوية العظام والوقاية من الهشاشة.

وأوضحت أن السلق من أفضل طرق طهي اللحوم، حيث يساعد على التخلص من الدهون الزائدة مع الحفاظ على القيمة الغذائية، خاصة مع استخدام درجات حرارة متوسطة أو منخفضة، كما يُنصح بإضافة بعض التوابل الطبيعية مثل الفلفل الأسود، الذي يحتوي على مركب “بيبيرين” المساعد على امتصاص فيتامينات ب وعنصر السيلينيوم المتوفر في اللحوم.

وفضلت اختيار قطعيات مثل الرقبة (المناسبة للفتة)، والظهر، والفخذ، نظرًا لانخفاض نسبة الدهون بها وجودة طعمها، خاصة أن اللحم القريب من العظام يكون أكثر نكهة. وفي المقابل، يُنصح بتقليل تناول بعض الأجزاء التي تستغرق وقتًا أطول في الهضم مثل الكبد والطحال، وكذلك المخ نظرًا لارتفاع نسبة الدهون والكوليسترول به، على ألا تتجاوز الكمية 60 جرامًا.

ونصحت بتناول اللحوم مع الخضروات، خاصة الورقية مثل البقدونس، والجرجير، والكرنب، لاحتوائها على الألياف الغذائية. ويُعد طبق السلطة عنصرًا أساسيًا، لاحتوائه على فيتامين (ج) الذي يساعد على امتصاص الحديد والزنك والبروتين، ويقلل من امتصاص الدهون، ويساهم في خفض حمض اليوريك.

وأكدت أنه يجب الاعتدال في تناول اللحوم، حيث يحتاج الجسم إلى نحو 1.2 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا. أما كبار السن، فيُفضل لهم تناول كميات محدودة لا تتجاوز 50 جرامًا من اللحوم سهلة الهضم، مثل لحم الرقبة أو الظهر، مع تفضيل اللحم المسلوق جيدًا أو المفروم.

