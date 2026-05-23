تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط طفل داخل بالوعة صرف صحي داخل أحد مصانع المخلفات بالمدينة الصناعية في منطقة بني غالب.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع البلاغ.

تفاصيل الواقعة

بالفحص والمعاينة، تبين مصرع الطفل عبده م.، يبلغ من العمر 12 عامًا، إثر سقوطه داخل بلاعة صرف صحي داخل المصنع، حيث جرى استخراج الجثمان من موقع الحادث.

نقل الجثمان وفتح التحقيق

جرى نقل جثمان الطفل إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الواقعة.