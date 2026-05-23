وشاح أسود يلف قرية السيفا التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وحزن طغى على الوجوه؛ في مشهد جنائزي مهيب، شيّع الآلاف من أهالي القرية جثمان الشابة "أمنية. ع" (21 عامًا)، التي لقيت مصرعها ذبحًا على يد زوجها، وسط انهيار تام لأسرتها وصراخات صديقاتها المطالبة بالقصاص العادل.

طعنة غادرة في الرقبة.. والسبب خلافات زوجية

بدأت الفاجعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة طوخ، يفيد بمقتل ربة منزل داخل مسكن الزوجية بقرية السيفا.

وانتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع البلاغ، ليتبين أن الزوج ويدعى "إسلام. ع" (27 عامًا)، سدد لزوجته طعنة نافذة بسلاح أبيض استقرت في الوريد الخلفي للرقبة، لتسقط غارقة في دمائها وتلفظ أنفاسها الأخيرة في الحال أمام طفليها.

التحريات تفجر مفاجأة: "أمنية" عاشت مأساة قبل ذبحها

لم تكن هذه الجريمة ابنة اللحظة، بل جاءت لتسدل الستار على رحلة طويلة من العذاب النفسي والجسدي عاشتها الضحية؛ حيث كشفت تحريات مباحث طوخ أن المتهم اعتاد التعدي المبرح على زوجته والدخول معها في مشاجرات دائمة.

وفجرت التحريات مفاجأة مؤلمة، إذ تبين أن المجني عليها تعرضت قبل فترة قصيرة لضرب وحشي من زوجها، أسفر عن إصابة بالغة في عينها أدت إلى تضرر الشبكية، لتعود إليه مجددًا من أجل طفليها، دون أن تدري أن نهايتها ستكون على يديه.

"رحيم ورحمة".. رضيعة وطفل يواجهان اليتم مبكرًا

الجريمة خلّفت وراءها مأساة إنسانية تدمي القلوب؛ فقد رحلت الأم الشابة تاركة خلفها طفلين في عمر الزهور: "رحيم" الذي لم يتجاوز 3 سنوات ونصف، والرضيعة "رحمة" ذات الـ6 أشهر التي حُرمت من حنان والدتها ومن لبنها قبل أن تكمل عامها الأول، ليواجه الصغيران مصيرًا مجهولًا بعد مقتل الأم وحبس الأب.

قرارات حاسمة من النيابة العامة

عقب تقنين الإجراءات وضبط المتهم والسلاح المستخدم، باشرت النيابة العامة التحقيقات واستمعت لأقوال شهود العيان وأسرة الضحية.

وأمرت النيابة بحبس الزوج المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، كما صرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء الطبيب الشرعي من إجراءات الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة بالتفصيل.