أجرى الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، جولة تفقدية مفاجئة على عدد من مساجد إدارة أوقاف أبوتيج، يرافقه الشيخ ناصر محمد السيد علي، مدير إدارة المتابعة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل الدعوي.

التأكد من الالتزام بالتعليمات

جاءت الجولة بهدف التأكد من التزام الأئمة والعاملين بالمساجد بالتعليمات والضوابط الدعوية الصادرة عن وزارة الأوقاف، فضلاً عن متابعة جاهزية المساجد من حيث النظافة والتجهيز، بما يحقق أجواء مناسبة للمصلين.

مراجعة سجلات العمل والأنشطة

شملت الجولة تفقد دفاتر الأحوال، والتأكد من انتظام حضور العاملين، ومتابعة سير العمل اليومي داخل المساجد، إلى جانب الاطلاع على الأنشطة الدعوية والتوعوية المنفذة وفق توجيهات الوزارة.

التأكيد على الزي الأزهري والخطبة الموحدة

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة التزام الأئمة بالزي الأزهري الرسمي أثناء أداء مهامهم، باعتباره رمزًا للوقار والانتماء العلمي، كما أكد أهمية الالتزام بنص الخطبة الموحدة، لما لها من دور في توحيد الخطاب الدعوي وتعزيز الوعي الديني.

عدم التهاون مع المخالفات

وأكد الدكتور عيد علي خليفة أن المديرية لن تتهاون مع أي تقصير أو مخالفة يتم رصدها، مشيرًا إلى أن المخالفات ستحال فورًا إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وضمان الانضباط.

استمرار الجولات الميدانية

وفي ختام الجولة، وجه وكيل الوزارة بضرورة تكثيف المرور الميداني على المساجد، مؤكدًا استمرار الجولات المفاجئة بشكل دوري، لضمان انتظام العمل الدعوي وتحقيق الرسالة الدينية على الوجه الأكمل.