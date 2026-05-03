محافظ سوهاج: توريد 72 ألف طن قمح وخطة لحصاد 199 ألف فدان

كتب : عمار عبدالواحد

06:51 م 03/05/2026

اللواء طارق راشد محافظ سوهاج

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، استلام نحو 72 ألف طن من محصول القمح عبر مراكز التجميع والصوامع والشون المنتشرة في مختلف أنحاء المحافظة، منذ انطلاق موسم التوريد في منتصف أبريل، في إطار دعم الدولة لمنظومة الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي.

استهداف 199 ألف فدان هذا الموسم

وأكد المحافظ أن خطة الموسم الحالي تستهدف حصاد مساحة تصل إلى 199 ألف فدان من القمح، مشيدًا بدور المزارعين في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول الاستراتيجي.

15 موقعًا تخزينيًا لاستقبال المحصول

وأوضح أن عمليات التوريد تتم من خلال 15 موقعًا تخزينيًا مجهزًا، تشمل صوامع وشون ومراكز تجميع، بما يسهل على المزارعين إجراءات التسليم ويضمن انسيابية استقبال المحصول.

استبعاد 1443 طن غير مطابقة للمواصفات

وأشار المحافظ إلى استمرار لجان الفحص الفني في مراجعة جودة الأقماح، حيث تم استبعاد 1443 طنًا لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية، وذلك حفاظًا على جودة المخزون الاستراتيجي للدولة.

صرف المستحقات ودعم المزارعين

وشدد اللواء طارق راشد على ضرورة صرف مستحقات المزارعين فور التوريد وفق الأسعار المعلنة، والتي تصل إلى 2500 جنيه للإردب للأقماح عالية الجودة، مع متابعة غرفة العمليات المركزية لعمليات الحصاد والتوريد على مدار الساعة.

تعزيز الأمن الغذائي

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمحصول القمح باعتباره محصولًا استراتيجيًا، مشيرًا إلى أن زيادة معدلات التوريد تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع استمرار تقديم الدعم الفني واللوجستي للمزارعين.

