ضبط كمية مواد بترولية مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

11:55 م 01/05/2026

ضبط 78 طن وقود قبل بيعه في السوق السوداء

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج في إحباط محاولة لبيع 78 طنًا من المواد البترولية المدعمة في السوق السوداء، وذلك في إطار الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها المديرية بتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، لمواجهة التلاعب بالسلع الاستراتيجية والمواد المدعمة.

توجيهات مشددة بتكثيف الحملات الرقابية

وأكد محافظ سوهاج ضرورة تكثيف الحملات المفاجئة على محطات الوقود والمنشآت التموينية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والتصدي بحزم لأي محاولات لاستغلال الدعم أو الإضرار بمصالح المواطنين.

ضبط 78 طنًا من المواد البترولية

وأسفرت حملة تموينية مكبرة شنتها مديرية التموين بسوهاج عن ضبط إحدى محطات الوقود الكبرى بدائرة مركز ومدينة دار السلام، بعد ثبوت قيام المسؤولين عنها بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة.
وتضمنت المضبوطات 63 طنًا من السولار و15 طنًا من بنزين 80، حيث كشفت التحريات أن تلك الكميات كانت معدة لحجبها عن التداول وبيعها في السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

إحالة الواقعة إلى النيابة العامة

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التموين: لا تهاون مع المتلاعبين بالدعم

من جانبه، أكد الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن المديرية تواصل حملاتها الرقابية على مدار الساعة، ولن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب بالمواد البترولية أو السلع الأساسية.
وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على حماية مقدرات الدولة وضمان توافر السلع والخدمات للمواطنين بالأسعار المقررة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

احذر بعد لقاء القمة.. متى يلقي "التحفيل الرياضي" بك في السجن؟
حوادث وقضايا

احذر بعد لقاء القمة.. متى يلقي "التحفيل الرياضي" بك في السجن؟
ثلاثية أحلى من الدوري.. أول تعليق من لميس الحديدي على فوز الأهلي بالقمة
أخبار مصر

ثلاثية أحلى من الدوري.. أول تعليق من لميس الحديدي على فوز الأهلي بالقمة
بـ "التلاتة يا حبيبي".. سما المصري تحتفل بفوز النادي الأهلي على الزمالك
زووم

بـ "التلاتة يا حبيبي".. سما المصري تحتفل بفوز النادي الأهلي على الزمالك
محامي ضياء العوضي: تقرير دبي أكد الوفاة طبيعية لكن الغموض مستمر
أخبار مصر

محامي ضياء العوضي: تقرير دبي أكد الوفاة طبيعية لكن الغموض مستمر
في قاع مضيق هرمز.. هل كابلات الإنترنت تحت تهديد الحرب الأمريكية الإيرانية؟
حكايات الناس

في قاع مضيق هرمز.. هل كابلات الإنترنت تحت تهديد الحرب الأمريكية الإيرانية؟

رسميا.. ترامب يبلغ الكونجرس بانتهاء حرب إيران