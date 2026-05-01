نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج في إحباط محاولة لبيع 78 طنًا من المواد البترولية المدعمة في السوق السوداء، وذلك في إطار الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها المديرية بتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، لمواجهة التلاعب بالسلع الاستراتيجية والمواد المدعمة.

توجيهات مشددة بتكثيف الحملات الرقابية

وأكد محافظ سوهاج ضرورة تكثيف الحملات المفاجئة على محطات الوقود والمنشآت التموينية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والتصدي بحزم لأي محاولات لاستغلال الدعم أو الإضرار بمصالح المواطنين.

ضبط 78 طنًا من المواد البترولية

وأسفرت حملة تموينية مكبرة شنتها مديرية التموين بسوهاج عن ضبط إحدى محطات الوقود الكبرى بدائرة مركز ومدينة دار السلام، بعد ثبوت قيام المسؤولين عنها بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة.

وتضمنت المضبوطات 63 طنًا من السولار و15 طنًا من بنزين 80، حيث كشفت التحريات أن تلك الكميات كانت معدة لحجبها عن التداول وبيعها في السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

إحالة الواقعة إلى النيابة العامة

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التموين: لا تهاون مع المتلاعبين بالدعم

من جانبه، أكد الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن المديرية تواصل حملاتها الرقابية على مدار الساعة، ولن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب بالمواد البترولية أو السلع الأساسية.

وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على حماية مقدرات الدولة وضمان توافر السلع والخدمات للمواطنين بالأسعار المقررة.