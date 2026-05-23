أفادت مصادر إقليمية في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، وجود حالة من التفاؤل الحذر بشأن المفاوضات الجارية بين إيران وأمريكا.

وذكر أحد المصادر، أن الأمور تتحرك في مسار إيجابي لإنهاء حرب إيران.

وأشار مصدر آخر مطلع على المحادثات، إلى أن الجمود انتهى دون أن يتضح ما إذا كان هذا يشير إلى الجمود حول نقاط الخلاف الرئيسية أو ببساطة حول نص مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا.

شروط ترامب لحسم حرب إيران

وقال الرئيس الأمريكي ترامب في تصريحات لموقع "أكسيوس" السبت، إنه سيجتمع بفريقه التفاوضي في وقت لاحق اليوم لبحث العرض الإيراني الأخير.

ورجح ترامب اتخاذ قرار نهائي بحلول الأحد بشأن استئناف حرب إيران أو المضي في التسوية، واصفا احتمالات التوصل إلى اتفاق جيد أو اللجوء إلى خيار قصفهم حتى النهاية بأنها متساوية بشكل كامل حيث يرى أن الأمر يبدو بنسبة 50/50.

وأكد ترامب أنه لن يقبل إلا باتفاق يعالج ملفات تخصيب اليورانيوم ومصير المخزون الإيراني الحالي من اليورانيوم المخصب، موضحا أنه يعتقد أن أحد أمرين سيحدث فإما أن يوجه لهم ضربة هي الأقسى على الإطلاق أو يتم توقيع اتفاق جيد ينهي الأزمة بين إيران وأمريكا.

وأقر الرئيس الأمريكي بوجود انقسام في الآراء داخل إدارته بين مؤيد للاتفاق ومفضل لاستئناف حرب إيران مستبعدا في الوقت ذاته أن يكون رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قلق من إبرام واشنطن اتفاق غير مناسب.

وساطة باكستانية لإنهاء حرب إيران

وفي وقت سابق من اليوم، غادر قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير طهران متوجها إلى إسلام آباد في وقت متأخر من بعد ظهر السبت بعد اجتماعات مكثفة.

ووصف الجيش الباكستاني الزيارة بأنها كانت منتجة بشكل كبير مؤكدا أن المحادثات ساهمت بشكل هادف في عملية الوساطة بين إيران وأمريكا، موضحا أن المفاوضات المكثفة خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن تقدم مشجع نحو تفاهم نهائي لإنهاء حرب إيران.

وتتصدر الخلافات قضايا مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب وبرنامج التخصيب المحلي والملاحة عبر مضيق هرمز الذي أغلقته طهران بشكل فعلي.

ووفقا لما نقلته "سي إن إن" عن مصدر إقليمي، تقترب إيران وأمريكا من التوصل إلى اتفاق للعمل نحو صفقة أكثر تفصيل في المستقبل، مشيرا إلى وجود عمل جاري بخصوص إلغاء تجميد محتمل للأصول الإيرانية ضمن سياق تفاهمات إنهاء حرب إيران.

موقف طهران من مفاوضات إنهاء حرب إيران

وفي طهران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن أطر زمنية تتراوح بين 30 و60 يوم أدرجت في نص المذكرة لكنها لم تصبح نهائية بعد.

وأوضح بقائي أن وجهات النظر تقاربت خلال الأسبوع الماضي بخصوص علاقة إيران وأمريكا مشددا على ضرورة الانتظار لرؤية ما سيحدث في الأيام الثلاثة أو الأربعة القادمة.

وأكد بقائي أن أي آلية تتعلق بمضيق هرمز يجب أن يتم الاتفاق عليها بين إيران وعمان والدول المطلة على الممر المائي وأن الولايات المتحدة ليس لها علاقة بذلك.