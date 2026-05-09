إعلان

محافظ سوهاج يوافق على مد عمل العبارة النهرية بالخذندارية حتى العاشرة مساءً

كتب : عمار عبدالواحد

01:00 م 09/05/2026 تعديل في 01:33 م

اللواء طارق راشد محافظ سوهاج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وافق اللواء طارق راشد محافظ سوهاج على مد ساعات عمل العبارة النهرية بقرية الخذندارية شرق، لتعمل حتى الساعة العاشرة مساءً، في استجابة مباشرة لمطالب أهالي القرية الذين يعانون من صعوبة التنقل بعد توقف الخدمة مبكرًا.

معاناة يومية بسبب توقف العبارة مبكرًا

وكان أهالي القرية يواجهون صعوبات كبيرة في الانتقال بين شرق وغرب النيل، نظرًا لانتهاء تشغيل العبارة في الساعة الثامنة مساءً وعدم وجود وسيلة نقل بديلة، ما كان يسبب أزمة خاصة في الحالات الطارئة.

دور نيابي في نقل مطالب الأهالي

وجاء القرار عقب طلب تقدم به النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية بمحافظة سوهاج، والذي أوضح فيه حجم المعاناة اليومية للأهالي وضرورة مد ساعات التشغيل لتلبية احتياجاتهم.

تخفيف الأعباء وتحسين الخدمات

وأكد النائب مصطفى سالم أن القرار يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين ويقلل من المخاطر التي كانوا يتعرضون لها، مشيدًا بسرعة استجابة محافظ سوهاج وحرصه على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

استمرار الجهود الخدمية

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الجهود المستمرة لخدمة المواطنين، مؤكدًا استمرار العمل على تلبية المزيد من المطالب التنموية والخدمية خلال الفترة المقبلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ سوهاج طارق الفقي النقل النهري طهطا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عيد ميلاد محمد ممدوح.. حكايته مع أزمة التنفس وعلاقته بشقيقته المخرجة
زووم

عيد ميلاد محمد ممدوح.. حكايته مع أزمة التنفس وعلاقته بشقيقته المخرجة

سي أي إيه: إيران قادرة على تحمل الحصار لأربعة أشهر إضافية
شئون عربية و دولية

سي أي إيه: إيران قادرة على تحمل الحصار لأربعة أشهر إضافية
رامي صبري لـ"مصراوي":أصوات ذا فويس كيدز مش نص نص ولا منافسة مع الشامي
موسيقى

رامي صبري لـ"مصراوي":أصوات ذا فويس كيدز مش نص نص ولا منافسة مع الشامي
برلماني يطالب بخطة وطنية للحد من الولادات القيصرية غير المبررة
أخبار مصر

برلماني يطالب بخطة وطنية للحد من الولادات القيصرية غير المبررة
مصراوي يكشف سر الانقسام داخل الزمالك بسبب حكام مباراة سيراميكا
رياضة محلية

مصراوي يكشف سر الانقسام داخل الزمالك بسبب حكام مباراة سيراميكا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل- قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفيدرالية
​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة