وافق اللواء طارق راشد محافظ سوهاج على مد ساعات عمل العبارة النهرية بقرية الخذندارية شرق، لتعمل حتى الساعة العاشرة مساءً، في استجابة مباشرة لمطالب أهالي القرية الذين يعانون من صعوبة التنقل بعد توقف الخدمة مبكرًا.

معاناة يومية بسبب توقف العبارة مبكرًا

وكان أهالي القرية يواجهون صعوبات كبيرة في الانتقال بين شرق وغرب النيل، نظرًا لانتهاء تشغيل العبارة في الساعة الثامنة مساءً وعدم وجود وسيلة نقل بديلة، ما كان يسبب أزمة خاصة في الحالات الطارئة.

دور نيابي في نقل مطالب الأهالي

وجاء القرار عقب طلب تقدم به النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية بمحافظة سوهاج، والذي أوضح فيه حجم المعاناة اليومية للأهالي وضرورة مد ساعات التشغيل لتلبية احتياجاتهم.

تخفيف الأعباء وتحسين الخدمات

وأكد النائب مصطفى سالم أن القرار يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين ويقلل من المخاطر التي كانوا يتعرضون لها، مشيدًا بسرعة استجابة محافظ سوهاج وحرصه على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

استمرار الجهود الخدمية

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الجهود المستمرة لخدمة المواطنين، مؤكدًا استمرار العمل على تلبية المزيد من المطالب التنموية والخدمية خلال الفترة المقبلة.