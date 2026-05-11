"الذهب الأصفر" بالإسكندرية.. توريد أكثر من 14 ألف طن قمح للصوامع (صور)

قاد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، لليوم الثالث على التوالي، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف بمركز ومدينة جرجا جنوب المحافظة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 29 لإزالة التعديات.

تنفيذ 6 قرارات إزالة بجرجا

وشهدت الحملة تنفيذ 6 قرارات إزالة متنوعة، بحضور الدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء فوزي المدني، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، والعميد نور عمر، رئيس مباحث المديرية، والدكتور وليد عبدالمحسن، وكيل وزارة الزراعة، واللواء أحمد جاد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية وجهات الولاية.

نائب المحافظ يتابع حملات الإزالة بالمراغة

وفي التوقيت نفسه، قاد كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج، حملة مكبرة بمركز ومدينة المراغة شمال المحافظة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، حيث جرى تنفيذ 10 قرارات إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية.

وشارك في الحملة علي لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، وسط تأكيدات باستمرار حملات الإزالة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة.

المحافظ: لا تهاون مع المخالفات

وأكد محافظ سوهاج أن سيادة القانون ومصلحة المواطن تأتيان على رأس أولويات الدولة، مشددًا على أن تطبيق القانون يستهدف حماية حقوق المواطنين، والحفاظ على سلامتهم، وتحقيق الانضباط العمراني بما يضمن توفير بيئة آمنة ومنظمة للجميع.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الالتزام بالضوابط والقوانين، والمشاركة في بناء دولة القانون، مؤكدًا أن أي مسؤول يثبت تقصيره أو تسهيله للمخالفات سيخضع للمساءلة الفورية.

وأضاف أن التغاضي عن المخالفات حتى تتحول إلى عمارات يمثل “خيانة للأمانة” وتغريرًا بالمواطنين.

توجيهات بإعادة الأراضي لطبيعتها الزراعية

وشدد اللواء طارق راشد على وكيل وزارة الزراعة بسرعة إعادة الأراضي المتعدى عليها إلى طبيعتها الزراعية، وحرثها وتجهيزها للزراعة بشكل فوري، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ومنع عودة التعديات مرة أخرى، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة.

كما أكد نائب المحافظ استمرار تنفيذ حملات الإزالة بكل حزم، وعدم التهاون مع أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.