فتح 106 مكاتب بريد بأسيوط السبت لصرف معاشات ومرتبات يونيو قبل العيد

كتب : محمود عجمي

12:41 م 22/05/2026

بريد اسيوط

أعلنت محافظة أسيوط عن موافقة الهيئة القومية للبريد على فتح عدد من مكاتب البريد بشكل استثنائي يوم السبت الموافق 23 مايو 2026، بهدف تسهيل صرف معاشات ومرتبات شهر يونيو للمواطنين قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

106 مكاتب بريد تستقبل المواطنين

وأوضحت المحافظة أن القرار يشمل تشغيل 106 مكاتب بريد موزعة على مختلف قرى ومراكز المحافظة، بما يضمن تغطية واسعة وتخفيف الضغط على المنافذ خلال فترة الصرف.

مواعيد العمل ومتطلبات الصرف

من المقرر أن تبدأ مواعيد العمل داخل المكاتب من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا، مع توجيه المواطنين إلى التوجه لأقرب مكتب بريد مفتوح، وضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومي لإتمام عملية الصرف بسهولة.

