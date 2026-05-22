أعلنت محافظة أسيوط عن موافقة الهيئة القومية للبريد على فتح عدد من مكاتب البريد بشكل استثنائي يوم السبت الموافق 23 مايو 2026، بهدف تسهيل صرف معاشات ومرتبات شهر يونيو للمواطنين قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

106 مكاتب بريد تستقبل المواطنين

وأوضحت المحافظة أن القرار يشمل تشغيل 106 مكاتب بريد موزعة على مختلف قرى ومراكز المحافظة، بما يضمن تغطية واسعة وتخفيف الضغط على المنافذ خلال فترة الصرف.

مواعيد العمل ومتطلبات الصرف

من المقرر أن تبدأ مواعيد العمل داخل المكاتب من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا، مع توجيه المواطنين إلى التوجه لأقرب مكتب بريد مفتوح، وضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومي لإتمام عملية الصرف بسهولة.