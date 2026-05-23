20 صورة لـ إطلالات يارا السكري في مهرجان كان 2026

كتب : أسماء مرسي

03:30 م 23/05/2026
    فستان أبيض بتصميم حورية البحر
    الفستان من توقيع مصمم الأزياء العالمي رامي القاضي
    أناقة كلاسيكية بفستان أسود
    تألقت يارا بفستان أبيض طويل بتصميم "حورية البحر"، تميز بقصة الكب والتصميم المحدد عند منطقة الخصر
    واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة أبرزت ملامح وجهها
    كما ظهرت بإطلالة كلاسيكية جذابة مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود بقصة الكب وتصميم انسيابي أبرز قوام
    اختارت تسريحة شعر مرفوعة بواسطة مصفف الشعر جان كلود، ما أضفى على الإطلالة لمسة من الرقي والبساطة.
    اعتمدت مكياج ناعم بدرجات النيود منحها لمسة أنثوية هادئة
    واعتمدت يارا مكياجا هادئا وناعما، من تنفيذ خبيرة التجميل دارين شبارو
    يارا بفستان ن توقيع مصممة الأزياء اللبنانية جيانا يونس
    وفي إطلالة أخرى جمعت بين الفخامة والجاذبية، ارتدت يارا فستانا ذهبيا طويلا
    اعتمدت يارا مكياجا هادئا وناعما
    وجاء المكياج متناغما مع الفستان بلمسات برونزية ناعمة أبرزت ملامحها بأسلوب أنثوي
    يارا بفستان ذهبي لامع

لفتت الفنانة يارا السكري الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان كان السينمائي 2026، في دورته الـ79، بعدما ظهرت بعدد من الإطلالات الراقية التي جمعت بين الأناقة والفخامة على السجادة الحمراء.

فيما يلي، إطلالتها التي ظهرت بها خلال فعاليات أيام مهرجان كان:

فستان أبيض بتصميم حورية البحر

تألقت يارا بفستان أبيض طويل بتصميم "حورية البحر"، تميز بقصة الكب والتصميم المحدد عند منطقة الخصر، ما منحها إطلالة أنثوية أنيقة وأبرز قوامها بانسيابية.
الفستان من توقيع مصمم الأزياء العالمي رامي القاضي، بينما الإطلالة تنسيق الاستايلست إسلام متولي.

واعتمدت مكياجا هادئا وناعما، من تنفيذ خبيرة التجميل دارين شبارو، ليمنحها مظهرا طبيعيا راقيا، كما اختارت تسريحة شعر مرفوعة بواسطة مصفف الشعر جان كلود، ما أضفى على الإطلالة لمسة من الرقي والبساطة.
وأكملت إطلالتها بمجوهرات فاخرة من دار "باسكوالي بروني"، مكونة من عقد وأقراط وعدة خواتك.

أناقة كلاسيكية بفستان أسود

كما ظهرت بإطلالة كلاسيكية جذابة مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود بقصة الكب وتصميم انسيابي أبرز قوامها بشكل لافت.
واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة أبرزت ملامح وجهها، مع مكياج ناعم بدرجات النيود منحها لمسة أنثوية هادئة.
ونسقت مع الإطلالة حذاء أسود أنيقا و"كلاتش" فضي لامع، إضافة إلى مجوهرات ماسية فاخرة مكونة من عقد وأقراط وأسورة وعدة خواتم.

فستان ذهبي لامع

وفي إطلالة أخرى جمعت بين الفخامة والجاذبية، ارتدت يارا فستانا ذهبيا طويلا، تميز بتطريزات لامعة على درجات النيود أضفت عليه لمسة راقية وأنيقة.
التصميم من توقيع مصممة الأزياء اللبنانية جيانا يونس، فيما أشرف إسلام متولي على تنسيق الإطلالة بالكامل.
وجاء المكياج متناغما مع الفستان بلمسات برونزية ناعمة أبرزت ملامحها بأسلوب أنثوي، من تنفيذ دارين شبارو، بينما تسريحة الشعر بواسطة المصفف جان كلود.
ونسقت مع اللوك مجوهرات من "باسكوالي بروني"، عبارة عن أقراط وخاتم أضفيا لمسة من الفخامة الهادئة إلى مظهرها.

رسالة من ربيع ياسين للخطيب: زعلان منك.. ولازم الناس اللي جنبك تكون بتحب
صور.. مصر تبدأ الإشراف البيطري على الأضاحي بالسعودية
خلال يوم واحد.. تطبيق الزمالك يسدد تكلفة إحدى قضايا القيد
إسرائيل تعلن "حالة تأهب قصوى" تحسبًا لعودة الحرب مع إيران
كيف علق الجمهور على الحلقة الأخيرة من مسلسل "الفرنساوي" لـ عمرو يوسف؟

