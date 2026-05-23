ترامب: "نقترب كثيراً" من التوصل إلى اتفاق مع إيران

كتب : محمد جعفر

07:39 م 23/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة سي بي إس نيوز بأن المفاوضين من الولايات المتحدة وإيران "يقتربون كثيراً" من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بين البلدين.

مقترحات تتعلق بمضيق هرمز والأصول المجمدة

أفادت مصادر مطلعة على المفاوضات لشبكة سي بي إس نيوز أن الاقتراح الأخير يتضمن عملية لإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع التجميد عن بعض الأصول الإيرانية المحتجزة في بنوك أجنبية، واستمرار المفاوضات.

وبحسب الشبكة، امتنع ترامب عن تقديم تفاصيل محددة حول الاتفاق، لكنه قال إن "الأمور تتحسن يوماً بعد يوم"،

أكد ترامب خلال الاتصال الهاتفي أنه يعتقد أن الاتفاق النهائي سيمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، مضيفًا أنه "ما كان ليتحدث عن هذا الأمر" لولا ذلك، مضيفًا أن الاتفاق سيؤدي أيضًا إلى "معالجة مرضية" لليورانيوم المخصب الإيراني، قائلًا: "لن أوقع إلا على صفقة نحصل فيها على كل ما نريده".

مشاورات أمريكية مع قادة الخليج

أفادت مصادر لشبكة سي بي إس نيوز أن ترامب لا يزال يدرس المقترحات ولم يحسم أمره بعد، مشيرًة إلى أنه يتشاور مع مستشاريه ويجري محادثات مع قادة أجانب، بمن فيهم قادة من دول خليجية أخرى.

أفادت ثلاثة مصادر لشبكة سي بي إس نيوز أن الرئيس ترامب سيجري اتصالاً هاتفياً مع قادة دول الخليج ودول أخرى بعد ظهر يوم السبت، ومن المقرر أن يناقش هذا الاتصال المفاوضات مع إيران، وفقاً لمسؤولين أمريكيين مطلعين على الوضع.

قال ترامب إنه إذا لم تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق، "فسنواجه وضعاً لن تتعرض فيه أي دولة لضربة قوية كما هي على وشك أن تتعرض لها".

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية ماركو روبيو يوم السبت أيضاً إنه "قد تكون هناك أخبار في وقت لاحق اليوم" حول وضع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

الرئيس السيسي يؤكد أهمية "قضية المياه" ويدعو لاحترام القانون الدولي
