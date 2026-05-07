القنصلية الإيطالية بالإسكندرية تنظم أمسية "العودة للجذور" اليوم الخميس

كتب : محمد البدري

09:00 ص 07/05/2026

عادل حقي

تنظم القنصلية الإيطالية الفخرية بالإسكندرية، مساء اليوم الخميس، أمسيةً فنيةً موسيقيةً تحت عنوان "العودة للجذور"، وذلك بقاعة العروض الفنية الملحقة بمقر القنصلية بوسط المدينة؛ وتأتي هذه الفعالية في إطار الدور الثقافي الذي تضطلع به القنصلية لتعزيز الروابط الفنية بين شعوب البحر المتوسط.

مقطوعات متوسطية متنوعة للموسيقار عادل حقي

ويقدم الأمسية الموسيقية الموسيقار والموزع الموسيقي عادل حقي، حيث يستعرض مجموعة من المقطوعات الموسيقية المتنوعة التي تمثل دول البحر المتوسط (الإيطالية، اليونانية، الإسبانية، الفرنسية، والإنجليزية)، لتكون بمثابة رحلة موسيقية تأخذ الحضور إلى عالم البحر المتوسط الساحر وتبرز الجذور الثقافية المشتركة.

