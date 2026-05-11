بالأسماء.. حركة تغييرات جديدة داخل "شباب ورياضة الإسكندرية"

كتب : محمد البدري

07:14 م 11/05/2026

وزارة الشباب والرياضة

أصدرت صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الإثنين، قرارًا بإجراء حركة تغييرات وتجديد واسعة شملت 15 اسمًا من قيادات الصفين الأول والثاني بالمديرية.

وجاء القرار في إطار توجهات الدولة لتطوير الجهاز الإداري، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والحوكمة، عقب الانتهاء من أعمال تقييم الأداء والمتابعة الشاملة لمختلف القطاعات.

إعادة هيكلة منظومة العمل الإداري

أكدت وكيل الوزارة أن الحركة تستهدف إعادة هيكلة منظومة العمل، والدفع بقيادات تمتلك القدرة على الابتكار وتحمل المسؤولية، بما يواكب خطط الإصلاح الإداري.

وأوضحت أن التغييرات جاءت بعد دراسة دقيقة لمعدلات الإنجاز، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التواجد الميداني الفعال، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين بيئة العمل المؤسسي.

أسماء القيادات الجديدة

تضمنت الحركة تكليف كل من: عادل فوزي مديرا لفرع شباب شرق، ومحمد إبراهيم مديرا لفرع شباب العجمي، وحازم الرفاعي مديرا لإدارة المراجعة والحوكمة مع الإشراف على المكتب الفني لشؤون وكيل الوزارة.

كما شملت التغييرات تكليف نسرين فاروق لإدارة التخطيط والمتابعة، ومحمد منازع مديرا لإدارة الموارد البشرية، ورانيا سامي وكيلا لإدارة المنشآت.

تطوير قطاعات الرياضة والطلائع والشؤون المالية

وفي الإدارة العامة للرياضة، تم تكليف أشرف الدرديري مديرًا للبرامج والمتابعة، وشيماء شعبان مديرًا لإدارة التنفيذ.

كما شملت الحركة تغييرات في رؤساء أقسام مراكز الشباب والاتحادات الرياضية بإدارة الهيئات، وأقسام البرامج والتنفيذ بإدارة الطلائع، إلى جانب قطاعات الموازنة والشؤون المالية، بهدف ضمان تكامل الأداء المالي والإداري بمختلف فروع المديرية.

اجتماع مرتقب للقيادات الجديدة

ووجهت وكيل الوزارة الشكر للقيادات السابقة على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه من المقرر عقد اجتماع غدٍ مع القيادات الجديدة لتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

وشددت على أن المديرية تعمل وفق خطة متكاملة لرفع كفاءة العنصر البشري، وتحديث أساليب الإدارة، مع تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص أمام الكفاءات المتميزة لتولي المواقع القيادية.

الشباب والرياضة بالإسكندرية حركة تنقلات أخبار الإسكندرية مراكز الشباب

