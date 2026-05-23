شهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة، وصول المتهمين في واقعة التعدي على أب ونجله بأسلحة نارية وذخائر بمنطقة باسوس التابعة لدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والمعروفة إعلاميًا بـ«واقعة طفل باسوس ووالده»، وذلك لحضور جلسة محاكمتهم أمام الدائرة الرابعة جنايات.

وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، ومحمد عبد المعز الغمراوى، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة سر عاصم طايل.

تأجيل سابق بطلب الدفاع

وكانت المحكمة قد قررت خلال الجلسة الماضية تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم، بناءً على طلب هيئة الدفاع لحضور شهود الإثبات ومناقشتهم.

اتهامات متعددة للمتهمين

وأوضحت النيابة العامة في مرافعتها أن الواقعة أثارت حالة واسعة من الغضب والرعب بين المواطنين بعد انتشار مقطع فيديو الحادث، مشيرة إلى أن الجريمة لم تقتصر على المجني عليهما فقط بل امتدت لبث الذعر بين الأهالي.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين وعددهم 7 أشخاص، بينهم متهم هارب، يواجهون تهم الشروع في قتل المجني عليه ونجله، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، والتسبب في عاهة مستديمة، إلى جانب ترويع المواطنين وإطلاق الأعيرة النارية في منطقة سكنية.

تفاصيل الواقعة والتحريات

وكشفت التحريات أن الواقعة بدأت عقب بلاغ بوصول مالك مصنع سلك ونجله إلى المستشفى مصابين برش خرطوش وجروح متفرقة، وتبين أن وراء الحادث خلافات أسرية، حيث اتهم المجني عليه خال زوجته وأبناءه بالاعتداء عليهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وإحالتهم إلى جهات التحقيق، بعد أن اعترفوا بارتكاب الواقعة وإرشادهم عن الأسلحة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.