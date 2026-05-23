إعلان

وصول المتهمين في قضية "طفل باسوس ووالده" لمحكمة جنايات شبرا الخيمة

كتب : أسامة علاء الدين

01:41 م 23/05/2026

وصول المتهمين في قضية ''طفل باسوس ووالده'' لمحكمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة، وصول المتهمين في واقعة التعدي على أب ونجله بأسلحة نارية وذخائر بمنطقة باسوس التابعة لدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والمعروفة إعلاميًا بـ«واقعة طفل باسوس ووالده»، وذلك لحضور جلسة محاكمتهم أمام الدائرة الرابعة جنايات.

وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، ومحمد عبد المعز الغمراوى، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة سر عاصم طايل.

تأجيل سابق بطلب الدفاع

وكانت المحكمة قد قررت خلال الجلسة الماضية تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم، بناءً على طلب هيئة الدفاع لحضور شهود الإثبات ومناقشتهم.

اتهامات متعددة للمتهمين

وأوضحت النيابة العامة في مرافعتها أن الواقعة أثارت حالة واسعة من الغضب والرعب بين المواطنين بعد انتشار مقطع فيديو الحادث، مشيرة إلى أن الجريمة لم تقتصر على المجني عليهما فقط بل امتدت لبث الذعر بين الأهالي.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين وعددهم 7 أشخاص، بينهم متهم هارب، يواجهون تهم الشروع في قتل المجني عليه ونجله، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، والتسبب في عاهة مستديمة، إلى جانب ترويع المواطنين وإطلاق الأعيرة النارية في منطقة سكنية.

تفاصيل الواقعة والتحريات

وكشفت التحريات أن الواقعة بدأت عقب بلاغ بوصول مالك مصنع سلك ونجله إلى المستشفى مصابين برش خرطوش وجروح متفرقة، وتبين أن وراء الحادث خلافات أسرية، حيث اتهم المجني عليه خال زوجته وأبناءه بالاعتداء عليهما.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وإحالتهم إلى جهات التحقيق، بعد أن اعترفوا بارتكاب الواقعة وإرشادهم عن الأسلحة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنايات شبرا الخيمة النيابة العامة شبرا الخيمة القليوبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السياحة: 15 ألف زائر يوميًا للمتحف الكبير.. ونمو الحركة الوافدة 15.6%
أخبار مصر

السياحة: 15 ألف زائر يوميًا للمتحف الكبير.. ونمو الحركة الوافدة 15.6%
ماذا دار بين الأهلي وأقطاي عبد الله ؟ .. مصراوي يكشف التفاصيل
رياضة محلية

ماذا دار بين الأهلي وأقطاي عبد الله ؟ .. مصراوي يكشف التفاصيل
غرامة وسحب الوحدة.. آخر موعد لسداد أقساط "سكن لكل المصريين 7"
أخبار العقارات

غرامة وسحب الوحدة.. آخر موعد لسداد أقساط "سكن لكل المصريين 7"
مرتدية "روب".. 11 صورة لـ يارا السكري بأحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق
زووم

مرتدية "روب".. 11 صورة لـ يارا السكري بأحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق

خلال يوم واحد.. تطبيق الزمالك يسدد تكلفة إحدى قضايا القيد
رياضة محلية

خلال يوم واحد.. تطبيق الزمالك يسدد تكلفة إحدى قضايا القيد

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان