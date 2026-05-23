شهد مسجد الزراعيين بمدينة بني مزار شمال محافظة المنيا مشهدًا إنسانيًا ودينيًا مؤثرًا، بعدما حرص عريس وعروسه عقب الانتهاء من عقد قرانهما على التوجه مباشرة إلى المسجد لأداء ركعتي شكر لله، في لقطة لاقت إعجابًا واسعًا بين المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الصلاة أولى خطوات الحياة الزوجية

وبحسب منشور على صفحة المسجد، فوجئ المصلون داخل المسجد بالعروس مرتدية فستانها الأبيض برفقة عريسها، بعد انتهاء المصلين من أداء عبادتهم، حيث دخلا في هدوء وخشوع لأداء الصلاة، بعيدًا عن مظاهر الصخب والزفاف التقليدي، في إشارة إلى رغبتهما في بدء حياتهما الزوجية بالطاعة والسكينة.

تبرع لصالح المرضى بدل المظاهر

ولم يتوقف المشهد عند الصلاة فقط، بل توجه العروسان عقب ذلك إلى صندوق التبرعات الخاص بمركز القلب، للمساهمة في دعم المرضى، في تصرف اعتبره الأهالي رسالة إنسانية راقية تعكس قيم التكافل والخير، بعيدًا عن المبالغة في مظاهر الاحتفالات والإنفاق على المظاهر.

تفاعل واسع ودعوات بالبركة

وأثار الموقف حالة كبيرة من التفاعل والتأثر بين المواطنين داخل المسجد وخارجه، حيث عبّر كثيرون عن إعجابهم بتصرف العروسين، مؤكدين أن هذه البداية تحمل معاني الطمأنينة والبركة، فيما جرى تداول تفاصيل الواقعة باعتبارها نموذجًا مختلفًا لبدايات الزواج.

ورغم عدم معرفة هوية العروسين بشكل واسع، فإن المشهد ترك أثرًا طيبًا لدى الحاضرين، الذين حرصوا على الدعاء لهما بالخير والسعادة، مؤكدين أن البيوت التي تبدأ حياتها بطاعة الله والعمل الخيري تكون أقرب إلى المودة والرحمة والاستقرار.