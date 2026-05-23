شفرات على حجر جَبَلي.. "مصراوي" يعيش يوماً مع أقدم عائلة لـ"سَن السواطير"

كرم اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، طاقم هيئة الإسعاف بمكتبه بديوان عام المحافظة، تقديرًا لجهودهم في تنفيذ عملية إنقاذ بطولية لعامل سقط داخل بئر صرف صحي عميقة، مشيدًا بما أظهروه من شجاعة وإخلاص في أداء واجبهم رغم خطورة الموقف.

إشادة بالجهود الإنسانية والمهنية

أكد المحافظ أن ما قدمه رجال الإسعاف يعكس المعنى الحقيقي للبطولة والعمل الوطني، ويجسد الدور الحيوي للأطقم الطبية والإسعافية في مواجهة الحالات الطارئة وإنقاذ الأرواح، مشيرًا إلى فخر المحافظة بهذه النماذج المخلصة.

أسماء المكرمين ودورهم

شمل التكريم الدكتور مصطفى محمد، مدير مرفق إسعاف أسيوط، وسعد فتحي سعد، مشرف عام المحافظة، وزين العابدين صالح، وعلاء البدري مشرفي قطاع جنوب غرب، إلى جانب المسعف بكر هلالي عبدالله والسائق شعبان مسلم سيد، تقديرًا لدورهم خلال الواقعة.

تفاصيل الحادث وظروفه الخطرة

تعود الواقعة إلى سقوط عامل داخل بئر صرف صحي بعمق يقارب 12 مترًا، وسط بيئة شديدة الخطورة نتيجة انبعاثات ضارة ونقص الأكسجين، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من فرق الإسعاف فور تلقي البلاغ.

تدخل سريع لإنقاذ المصاب

بادر المسعف بكر هلالي بالنزول إلى قاع البئر فور وصوله، متحملًا المخاطر، وتمكن من الوصول إلى العامل المصاب، الذي تبين تعرضه لاشتباه كسر في العمود الفقري والساعد الأيمن، مع معاناة من صعوبة حادة في التنفس.

تنسيق فريقي أثناء عملية الإنقاذ

في الوقت نفسه، تولى السائق شعبان مسلم دعم العملية من أعلى البئر، حيث قام بإرسال المعدات اللازمة باستخدام الحبال، بمشاركة اثنين من زملاء العامل، في إطار تنسيق دقيق بين أفراد الفريق.

إجراءات طبية دقيقة داخل موقع الحادث

قدم طاقم الإسعاف الإسعافات الأولية للمصاب داخل البئر، حيث تم تزويده بالأكسجين وتثبيته باستخدام البوردة الصلبة والجبائر المختلفة، إلى جانب الحزام العنكبوتي لتأمينه، قبل بدء عملية رفعه.

نجاح عملية الإنقاذ رغم التحديات

استغرقت عملية الإنقاذ نحو نصف ساعة داخل ظروف عالية الخطورة، وسط متابعة دقيقة لكل خطوة، حتى نجحت الفرق في إخراج المصاب من البئر ونقله بأمان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

رسالة تقدير في ختام التكريم

في ختام التكريم، وجه محافظ أسيوط الشكر لجميع المشاركين، مؤكدًا أن هذه المواقف البطولية تمثل مصدر فخر للمحافظة، لما تعكسه من روح تضحية وانضباط مهني في أصعب الظروف.