افتتح الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية أعمال الصيانة الشاملة ورفع كفاءة كوبري وطريق بنها الزراعي، وذلك بعد الانتهاء الكامل من أعمال التطوير والتأهيل، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة للارتقاء بشبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية.

وجاء هذا الإنجاز بالتنسيق والمتابعة بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري، بهدف الانتهاء من الأعمال وفتح الطريق بالكامل أمام المواطنين قبل حلول عيد الأضحى المبارك، لاستيعاب الكثافات المرورية المتوقعة خلال فترة العيد.

تنفيذ المشروع في وقت قياسي

تم تنفيذ المشروع في فترة زمنية قياسية لم تتجاوز شهرًا واحدًا، نظرًا للأهمية الحيوية للطريق باعتباره أحد الشرايين الرئيسية التي تشهد عبور آلاف السيارات يوميًا.

وشملت الأعمال رصف الطريق بالكامل وتخطيطه بطول 4 كيلومترات وفق أحدث المعايير الفنية، إلى جانب رفع كفاءة المطالع والمنازل الخاصة بالكوبري، حيث تمت صيانة المطلع بطول 1800 متر والمنزل بطول 1600 متر.

رفع كفاءة الكوبري وإنهاء الاختناقات

كما تضمنت الأعمال تنفيذ صيانة شاملة للجسم المعدني للكوبري، ومعالجة الفواصل والفتحات، والتأكد من رفع كفاءته الهندسية بالكامل بما يضمن سلامة المواطنين والمركبات.

وأكد المحافظ أن افتتاح الطريق والكوبري بعد أعمال الصيانة سيسهم بشكل كبير في إنهاء الاختناقات المرورية التي شهدتها مدينة بنها خلال الفترات الماضية، وتحقيق سيولة مرورية كاملة داخل المدينة ومداخلها ومخارجها.

متابعة التشغيل وتوجيه الشكر

وفي ختام الجولة، تابع المحافظ التشغيل الفعلي للطريق وحركة السيارات، مؤكدًا أن المشروع يمثل حلًا عاجلًا وفعالًا لأزمة مرورية طالما عانى منها المواطنون.

كما وجه الشكر للواء محمد حسن رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري على جهود الهيئة في تنفيذ المشروع وسرعة إنجازه، رافقه خلال الافتتاح عدد من القيادات التنفيذية والمرورية بالمحافظة.