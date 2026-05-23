أصدر المهندس ناصر محمد أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم السبت، القرار رقم 399 لسنة 2026، بشأن إجراء حركة تغييرات وتكليفات جديدة بعدد من القيادات الزراعية بالمحافظة، في إطار تطوير منظومة العمل وضخ دماء جديدة بالإدارات المختلفة.

تكليفات جديدة بالإدارات الزراعية

تضمن القرار إنهاء تكليف المهندس رمضان سعد عبد الونيس، القائم بتسيير أعمال الإدارة الزراعية بجناكليس، وتكليفه بتسيير أعمال الإدارة الزراعية بحوش عيسى، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

كما شمل القرار إنهاء تكليف المهندس خالد عمران عبد العاطي، القائم بتسيير أعمال إدارة المكافحة البستانية، وتكليفه بتسيير أعمال الإدارة الزراعية بجناكليس، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

تغييرات بإدارتي المكافحة البستانية وحماية الأراضي

وقرر وكيل الوزارة إنهاء تكليف المهندس عاطف محمد الفخراني، القائم بتسيير أعمال إدارة حماية الأراضي، وتكليفه بتسيير أعمال إدارة المكافحة البستانية، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

كما تضمن القرار إنهاء تكليف المهندس شاهين فؤاد محمد شاهين، القائم بتسيير أعمال الإدارة الزراعية بكفر الدوار، وتكليفه بتسيير أعمال إدارة حماية الأراضي، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

تكليف مدير جديد للإدارة الزراعية بكفر الدوار

وشمل القرار تكليف المهندس منصور إسماعيل بسيس إسماعيل، رئيس قسم الرعاية البستانية بكفر الدوار، بتسيير أعمال الإدارة الزراعية بكفر الدوار، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

وأوضح القرار أن هذه التكليفات جاءت بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وبناء على المذكرة المعروضة على محافظ البحيرة، وما تقتضيه مصلحة العمل، على أن تنفذ جميع الجهات المختصة القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.