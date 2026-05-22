كشفت تحريات مباحث مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، تفاصيل مأساوية في واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها داخل مسكن الزوجية بقرية "السيفا"؛ إذ تبين أن المجني عليها فارقت الحياة فور تعرضها لطعنة نافذة بالوريد الخلفي في الرقبة.

خلافات متكررة وعنف مستمر

وأوضحت التحريات أن المتهم (إسلام. ع - 27 عامًا)، اعتاد التعدي بالضرب على زوجته (أمنية. ع - 21 عامًا)، والدخول معها في مشاجرات متكررة بسبب خلافات أسرية.

وأشارت التحقيقات إلى أن المجني عليها كانت قد تعرضت في وقت سابق لضرب مبرح من قِبل المتهم، تسبب في إصابة بالغة بعينها أثرت على الشبكية.

طفلان يواجهان المأساة بعد رحيل الأم

وأسفرت الجريمة المفجعة عن يتم طفلين تركتهما الضحية؛ الأول يُدعى "رحيم" ويبلغ من العمر 3 سنوات ونصف، والثانية طفلة تُدعى "رحمة" تبلغ من العمر 6 أشهر فقط، ليواجها مصيرهما وحدهما بعد فقدان والدتهما وسجن والدهما في واقعة هزت أهالي القرية.

مشادة كلامية تطورت إلى طعنة غادرة

وعن كواليس يوم الجريمة، بينت التحريات أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين الزوجين داخل مسكنهما، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، استل على إثرها الزوج سلاحًا أبيض وسدد لزوجته طعنة قاتلة في الرقبة أودت بحياتها في الحال.

ضبط المتهم والسلاح المستخدم

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيادة ضباط مباحث مركز شرطة طوخ، من ضبط المتهم في وقت قياسي، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة، واقتياده إلى ديوان المركز لمواجهته.

النيابة العامة تأمر بحبس المتهم وتشريح الجثمان

حُرِّر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات؛ حيث أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، مع التصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

إخطار أمني يكشف ملابسات الفاجعة

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ بمقتل ربة منزل داخل مسكنها بقرية السيفا.

وانتقلت قوات الأمن والبحث الجنائي فورًا إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية وجود جثمان الضحية مصابًا بجرح ذبحي، لتنطلق التحريات المكثفة التي أسقطت الجاني وكشفت أبعاد الجريمة.