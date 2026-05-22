أكدت وزارة الصحة والسكان، أهمية استعداد مرضى السكري جيدًا قبل أداء مناسك الحج، لضمان رحلة آمنة وخالية من المضاعفات الصحية.

وشددت "الوزارة" في منشور توعوي لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، على ضرورة المتابعة المستمرة لمستوى السكر في الدم خلال فترة أداء المناسك، خاصة في ظل الزحام الشديد وارتفاع درجات الحرارة، بما قد يزيد من احتمالات التعرض لأي طوارئ صحية.

أهمية المتابعة المستمرة وتجنب المضاعفات الصحية أثناء الحج

أوضحت "الصحة" أن توافر الأدوية والإنسولين وجهاز قياس السكر بشكل دائم في متناول المريض يُعتبر من الإجراءات الأساسية لتجنب أي مضاعفات مفاجئة، إلى جانب الالتزام بشرب كميات كافية من المياه بانتظام والحرص على مواعيد العلاج المحددة.

وتساءل المنشور التوعوي: ما الذي يجب أن يضعه مريض السكري في حقيبته أثناء أداء مناسك الحج؟ وجاءت الإجابة موضحة ضرورة اصطحاب أدوية كافية ومسحات طبية، وكمية مناسبة من الإنسولين وإبر الحقن، بالإضافة إلى جهاز قياس السكر المحمول.

إرشادات أساسية لمريض السكري خلال أداء المناسك

شددت "الوزارة" أيضًا على أهمية حمل معقم يدين وكمامات، وبطاقة تعريفية تتضمن بيانات المرض ونوع العلاج والجرعات المستخدمة، لضمان سرعة التعامل الطبي عند الحاجة.

واختتمت وزارة الصحة، منشورها بالتأكيد على أنه في حال الشعور بأي أعراض مرضية يجب التوجه فورًا إلى البعثة الطبية المرافقة للحج للحصول على الرعاية اللازمة.

اقرأ أيضًا:

مصر تستعرض تجربة القضاء على الملاريا أمام وزراء الصحة الأفارقة بجنيف

نائب وزير الصحة يحيل مسؤولين للتحقيق خلال جولة مفاجئة بالإسكندرية

الصحة تغلق 16 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالعبور