مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في تصادم أجرة وجرار زراعي بإسنا

كتب : محمد محروس

12:31 ص 22/05/2026

سيارة اسعاف ارشيفية

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر حادث تصادم مروع بين سيارة أجرة وجرار زراعي بالقرب من قرية النمسا، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بإصابات متنوعة.

حادث تصادم بإسنا

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر إخطارًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، كما انتقلت قوات الأمن والأجهزة المعنية لمتابعة الواقعة ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق.

أسماء الضحايا


وأسفر الحادث عن وفاة كل من وضيف الله، وبلال عبدالستار، بالإضافة إلى جثتين مجهولتي الهوية جارٍ التعرف عليهما، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.


كما أصيب كل من حسانين محمد حسن، 60 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسور بالساقين، ورجب سعود عبدالحميد، 42 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقري، فيما أصيب الغول أبو الوفا عبدالمولي، 50 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم.


نقل المصابين

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

