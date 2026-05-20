تخطت خمس مدن مصرية، اليوم الأربعاء 20 مايو 2026، حاجز الـ 40 درجة مئوية، فيما تقاسمت مدينتا أسوان وأبو سمبل صدارة القائمة بأعلى معدل قياسي للحرارة على مستوى الجمهورية.

وأظهرت النشرة الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، قفزة ملحوظة في مؤشرات الطقس بمدينتي أسوان وأبو سمبل اللتين سجلتا القيمة الأعلى بمعدل 48 درجة مئوية للمؤشر العظمى خلال ساعات النهار، بينما تراوحت درجات الحرارة الصغرى المعتدلة ليلاً في المدينتين ما بين 27 و28 درجة مئوية.

وفي السياق ذاته، حلت مدينة الأقصر في المرتبة الثانية مباشرة ضمن قائمة المدن الأشد حرارة؛ حيث سجلت المؤشرات العظمى بها 45 درجة مئوية مقابل 26 درجة للصغرى، تلتها مدينة قنا التي بلغت درجتها العظمى 42 درجة مئوية ووصلت الصغرى بها إلى 28 درجة مئوية ليلاً.

واختتمت مدينة الوادي الجديد قائمة المدن الخمس الكبرى التي تجاوزت حاجز الأربعين؛ حيث رصدت محطات الأرصاد تسجيلها 41 درجة مئوية للعظمى، فيما استقرت درجة الحرارة الصغرى بها عند معدل 28 درجة مئوية، وسط تحذيرات غرف العمليات بضرورة توخي الحذر في تلك المناطق طوال ساعات الذروة.

تدابير رسمية واستنفار لمواجهة تداعيات الإجهاد الحراري

تأتي هذه القفزات الرقمية القياسية لدرجات الحرارة لتضع المحافظات الخمس تحت استنفار أمني وتنفيذي واسع؛ نظراً للتبعات الإنسانية والميدانية الخطيرة التي خلفتها موجات الطقس شديد الحرارة في جنوب الصعيد على مدار الفترات الأخيرة، والتي تراوحت بين إصابات الإجهاد الحراري المباشر وحوادث الغرق البديلة.

وعلى الصعيد التنفيذي، دفعت الأجواء الحارة محافظي (أسوان، والأقصر، وقنا) إلى اتخاذ قرارات استثنائية عاجلة بحظر تشغيل عمال النظافة الميدانيين بالشوارع والميادين خلال ساعات الذروة الممتدة لست وثماني ساعات نهاراً، مع إعادة هندسة "الورديات" وتدويرها في الصباح الباكر والفترات المسائية لحماية العمال من مخاطر ضربات الشمس القاتلة في المواقع المفتوحة.

تداعيات خطيرة لموجة الطقس الحار

وكانت محافظة الوادي الجديد، سجلت أمس الثلاثاء، حادثة وفاة وإصابة أخرى؛ إذ استقبل مستشفى الفرافرة المركزي شخصين مصابين بأعراض إجهاد حراري وتشنجات حادة نتيجة ارتفاع درجة حرارة جسديهما لتتجاوز 42 درجة مئوية، مما أسفر عن وفاة مسن يبلغ من العمر 60 عاماً داخل قسم الاستقبال إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، فيما وُضع مصاب آخر (45 عاماً) داخل غرفة الإجهاد الحراري تحت الملاحظة الطبية.

ولم تقتصر تداعيات الطقس شديد الحرارة على مخاطر الإجهاد الحراري التي تداهم العاملين في الأماكن المكشوفة وكبار السن، بل امتدت لتشمل حوادث الغرق؛ حيث شهدت محافظة أسوان في يوم واحد غرق ثلاثة أشخاص في مياه نهر النيل أثناء محاولتهم السباحة هرباً من القيظ، وانتشلت قوات الإنقاذ النهري جثتين بمدينة السباعية شمال المحافظة، وجثة ثالثة بمنطقة المغارة التابعة لقرية الأعقاب.