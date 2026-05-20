قررت سلطات الطيران المدني، بالتنسيق مع الشركة المصرية للمطارات، إيقاف نشاط رحلات البالون الطائر التجاري بمحافظة الأقصر مؤقتاً خلال أشهر الصيف، اعتباراً من الأول من يونيو وحتى 30 أغسطس 2026، على أن تستأنف الرحلات مطلع سبتمبر المقبل مع بدء الموسم السياحي الشتوي.

طلب جماعي ومعايير السلامة الجوية

وجاء القرار استجابة لطلب جماعي تقدمت به شركات البالون العاملة بالمحافظة، وفي إطار الحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان؛ نظراً للارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال فصل الصيف بجنوب الصعيد، وما يترتب عليه من تأثيرات تقنية على ظروف التشغيل الآمن للرحلات.

الصيانة والاستعداد للموسم الشتوي

وأفادت مصادر بالقطاع السياحي بأن قرار الإيقاف المؤقت يقتصر على الرحلات التجارية فقط، وسيتم استغلال هذه الفترة (3 أشهر) لإجراء عمليات الصيانة الشاملة للمعدات، ورفع كفاءة أطقم التشغيل، استعداداً لانطلاق الموسم الشتوي الجديد الذي يشهد التدفق الأكبر للحركة السياحية الوافدة للأقصر.

ومن المقرر عودة طيران البالون للتحليق في سماء المدينة الأثرية بدءاً من الأول من سبتمبر 2026، وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة من سلطة الطيران المدني المصري.