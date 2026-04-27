تغييرات واسعة في قيادات الوحدات المحلية والمناطق الصناعية ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

08:55 م 27/04/2026

اللواء عبد الله عبد العزيز

أصدر اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، حركة تكليفات جديدة لعدد من قيادات الوحدات المحلية، إلى جانب إعادة تنظيم العمل داخل المناطق الصناعية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الأداء الإداري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تكليفات جديدة لقيادات الوحدات المحلية

وشملت القرارات تكليف علي حماد عبد المنعم خليفة، رئيس مدينة الفشن السابق، نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، وتكليف حمادة راضي فهمي، رئيس مركز ومدينة الواسطى السابق، نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، وذلك لحين صدور تعليمات أخرى.

إعادة تنظيم إدارات المناطق الصناعية

وفي السياق ذاته، تضمنت الحركة إعادة تنظيم العمل بمديري المناطق الصناعية، حيث تم نقل السيدة دعاء هلال عبد المنعم للعمل مديرًا للمنطقة الصناعية ببياض العرب، ونقل السيد أحمد سعد عرفة لتسيير أعمال المنطقة الصناعية بكوم أبو راضي.

تحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات

وأكدت المحافظة أن هذه القرارات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتحقيق الانضباط الإداري، ورفع كفاءة الأداء داخل الجهاز التنفيذي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات داخل الوحدات المحلية ودعم بيئة العمل بالمناطق الصناعية.

فيديو قد يعجبك



العاصمة الجديدة تطلق سمبوزيوم العاصمة للنحت في دورته التأسيسية
أخبار مصر

العاصمة الجديدة تطلق سمبوزيوم العاصمة للنحت في دورته التأسيسية
عمرو أديب: العشرية المقبلة زملكاوية وإمبراطورية الأهلي بدأت في الانهيار
أخبار مصر

عمرو أديب: العشرية المقبلة زملكاوية وإمبراطورية الأهلي بدأت في الانهيار
الحبس 3 أشهر للمحامي نبيه الوحش في اتهامه بسب وقذف خالد منتصر
حوادث وقضايا

الحبس 3 أشهر للمحامي نبيه الوحش في اتهامه بسب وقذف خالد منتصر

"نادر".. موقف صادم من جمهور الأهلي بعد هدف بيراميدز الثالث (فيديو)
رياضة محلية

"نادر".. موقف صادم من جمهور الأهلي بعد هدف بيراميدز الثالث (فيديو)
وزيرة الثقافة تؤكد دعم الدولة لصناعة السينما خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية
زووم

وزيرة الثقافة تؤكد دعم الدولة لصناعة السينما خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية

عقب ثلاثية بيراميدز.. مصدر يكشف أول قرار في الأهلي
الأحوال الشخصية والإيجار القديم في الصدارة.. أبرز 4 قوانين مثيرة للجدل 2026
"بعد ثلاثية بيراميدز" هل سيقدم ياس توروب استقالته؟
بعد جدل نظام ضياء العوضي.. ننشر "دليل الصحة" الغذائي لنمط حياة مثالي