تستضيف قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة احتفالية الدولة المصرية بـ"يوم إفريقيا" في نسخته الثالثة والستين، إحياءً لذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في 25 مايو 1963، وذلك في تمام السادسة مساء السبت 23 مايو الجاري.

وتقام الاحتفالية تحت رعاية الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، وبحضور رفيع المستوى من الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين والشخصيات العامة، إلى جانب ممثلي الدول الإفريقية والطلاب الأفارقة الدارسين بالجامعات المصرية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن استضافة جامعة القاهرة لهذه الفعالية تعكس مكانتها التاريخية ودورها الريادي في دعم وتعزيز التعاون المصري الإفريقي، انطلاقًا من إيمانها بأهمية بناء جسور التواصل العلمي والثقافي والإنساني مع شعوب القارة السمراء، بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية نحو توسيع الشراكات مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة تضع ملف التعاون الإفريقي ضمن أولوياتها منذ تأسيسها عام 1908، موضحًا أنها تمتلك إرثًا أكاديميًا وعلميًا متميزًا في هذا المجال، يتجسد في كلية الدراسات الإفريقية العليا، التي تُعد من أعرق المؤسسات المتخصصة في الشؤون الإفريقية، والتي تأسست عام 1947 تحت اسم "معهد الدراسات السودانية"، وأسهمت في إعداد وتأهيل أجيال من الكوادر الإفريقية التي تولت مناصب قيادية في دولها.

وأضاف أن الجامعة تؤمن بأن بناء مستقبل القارة الإفريقية يبدأ من الاستثمار في الإنسان الإفريقي، من خلال إعداد جيل من الباحثين والقادة القادرين على قيادة التنمية وتحقيق تطلعات الشعوب، بما يتماشى مع أهداف أجندة إفريقيا 2063 ورؤية الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.